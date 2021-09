Kulturnachrichten

Sonntag, 5. September 2021

Stärkere Kooperation Freier Theaterverbände im Osten Vier ostdeutsche Landesverbände des Freien Theaters wollen enger zusammenarbeiten, um die Szene besser zu unterstützen. Die Verbände aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollten die Sichtbarkeit der Freien Darstellenden Künste verbessern, die Professionalisierung vorantreiben und Kooperationen befördern, teilte die Geschäftsführerin des Landeszentrums Freies Theater Sachsen-Anhalt, Maria Gebhardt, in Magdeburg mit. Für den kommenden Dienstag sei in Halle eine "Konferenz der Visionen" geplant. Dabei sollten Serviceangebote für Künstlerinnen und Künstler entwickelt werden. Zudem solle es um die Frage gehen, wie sie das Publikum besser erreichen könnten. Die Verbände vertreten mehr als 1000 professionelle Selbstständige der darstellenden Künste. Hinzu kämen mehr als 5000 Amateure und weitere Tätige des Freien Theaters allein in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Wichtiger Fotojournalismus-Preis geht nach Myanmar Ein Fotograf aus Myanmar ist in Abwesenheit mit dem prestigeträchtigen Preis des Festivals "Visa Pour L'Image" im französischen Perpignan ausgezeichnet worden. Aus Sicherheitsgründen blieb der Fotograf, der über die Proteste nach dem Militärputsch in Myanmar berichtet, anonym. Seine Fotos zeigen mit Steinen bewaffnete Demonstranten, Soldaten, die mit scharfer Munition schießen, und Familien, die um ihre Toten trauern. In einer Nachricht erklärte der Fotograf, er sei seit dem Putsch Anfang Februar jeden Tag auf der Straße. Bei seiner Arbeit sei er von "Kugelschüssen, Tränengas und ohrenbetäubenden Granaten" umgeben. Er und seine Kollegen hätten aufgehört, Helme mit der Aufschrift "Presse" zu tragen, "als wir merkten, dass die Soldaten auf Fotografen zielten". Nach Angaben von Menschenrechtlern sind bereits mehr als 1000 Zivilisten durch das brutale Vorgehen des Militärs gegen Demonstranten und Oppositionelle getötet worden. Die Militärjunta schränkt zudem den Internetzugang ein und entzieht lokalen Medien die Lizenzen.

Indigene Künstler bei der Biennale von São Paulo Die Biennale für zeitgenössische Kunst in der brasilianischen Metropole São Paulo ist eröffnet worden. Sie setzt in diesem Jahr besonders stark auf Vielfalt. Das Publikum kann mehr als tausend Werke von 90 Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt bewundern. Neun von ihnen gehören indigenen Völkern an. Ursprünglich war die 34. Ausgabe der größten Kunstbiennale Lateinamerikas für 2020 geplant, aber wegen der Pandemie musste sie verschoben werden. Für alle Besucher, die einen Covid-19-Impfnachweis vorlegen, ist der Eintritt kostenlos.