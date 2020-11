Städtetag fordert Finanzhilfen für Museen und Theater

Mittwoch, 4. November 2020

Der Deutsche Lesepreis geht in diesem Jahr an 16 Einzelpersonen, Kitas, Schulen und Initiativen. Die Schirmherrin, Kulturstaatsministerin Grütters erklärte in einer Mitteilung der Stiftung Lesen, die vergangenen Monate hätten einmal mehr gezeigt, wie wichtig Lesen als Wissensquelle und Seelentröster sei. Die zeitlose Qualität und Bedeutung des Mediums Buch zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten, erklärte Grütters. Neben dem Sonderpreis für prominentes Engagement für die Schauspielerin Anette Frier wird die Auszeichnungen in sechs Kategorien verliehen. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Lesepreis wird seit 2013 von der Stiftung Lesen in Mainz und der Commerzbank-Stiftung in Frankfurt am Main vergeben, in diesem Jahr wegen der Corona-Panddemie ausschließlich digital.