Kulturnachrichten

Montag, 2. November 2020

Staatstrauer für die Corona-Opfer in Mexiko Die Regierung in Mexiko hat eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie erklärt. "Gemäß der Tradition sind unsere Verstorbenen in diesen Tagen näher bei uns", sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador. Indigene Volksgruppen aus dem ganzen Land bauten im Nationalpalast in Mexiko-Stadt ihre Altäre auf. Am 1. und 2. November gedenken die Mexikaner ihrer Verstorbenen. Sie glauben, dass die Seelen der Toten an diesen Tagen aus dem Jenseits kommen und ihren Familien im Diesseits einen Besuch abstatten. Der Día de Muertos verbindet präkolumbianische und christliche Rituale und wurde im Jahr 2008 von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Kulturstaatsministerin Grütters fordert Hilfe für die Kultur Es müsse mindestens in dem Umfang unterstützt werden, wie man auch anderen Branchen hilft, sagte die CDU-Politikerin vor der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts der Bundesregierung dem Online-Nachrichtenportal "ThePioneer". Sie meine nicht in erster Linie institutionell geförderte Einrichtungen, sondern beispielsweise Kinos, Galerien und Clubs. Schon am Freitag hatte Grütters betont, dass es um die Existenz von mehr als 1,5 Millionen Menschen gehe, die mehr als 100 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt an Wertschöpfung beitrügen und häufig als Solo-Selbstständige arbeiteten. Unbürokratische Hilfen seien auch eine Frage der Wertschätzung, so die Kulturstaatsministerin.

20 Minuten Kultur-Stille wegen Lockdown Das Bündnis "Alarmstufe Rot" hat für heute Abend um 20 Uhr Kunstschaffende dazu aufgerufen, im Netz Beiträge der Stille zu veröffentlichen. Damit will es gegen die Auswirkungen des Teil-Lockdowns auf die Veranstaltungswirtschaft protestieren. So werden die Münchner Philharmoniker, die Staatskapelle Berlin und weitere Orchester zum Konzert auftreten, aber nicht musizieren. Nach 20 Minuten Stille wollen sie wieder abtreten. Man wolle sich damit solidarisch zeigen mit der gesamten Künstlerbranche, die gerade extrem leide, gaben die Münchner Philharmoniker bekannt.

Doku aus Kongo bester Film in Leipzig Der kongolesische Dokumentarfilm "Downstream to Kinshasa" ist Gewinner des Dokumentarfilmfestivals DOK Leipzig. Die Produktion bekam die mit 10.000 Euro dotierte "Goldene Taube" in der Kategorie "Internationaler Wettbewerb Langfilm". Damit kann der Film für den US-Filmpreis "Oscar" in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert werden, wenn die formalen Kriterien erfüllt werden. Im Mittelpunkt der Doku stehen Kriegsversehrte, die sich auf einen langen Weg in die Hauptstadt Kongos machen, um Entschädigungen einzufordern. Das DOK Leipzig fand in diesem Jahr digital UND analog statt. Die Zahl der Filme wurde im Vergleich zu den Vorjahren mehr als halbiert - auf rund 150.