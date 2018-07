Staatsphilharmonie Nürnberg Untergang und Auferstehung an einem Abend

Moderation: Stefan Lang

Dirigent Marcus Bosch verlässt die Staatsphilharmonie Nürnberg. (Staatstheater Nürnberg)

Der Dirigent Marcus Bosch verabschiedet sich von der Staatsphilharmonie Nürnberg. Sein letztes Konzert bestreitet er mit Zimmermanns "Ballet noir" um den König "Ubu" und Mahlers "Auferstehungssinfonie".

Bernd Alois Zimmermann taucht in diesem Jahr verstärk in den Programmen auf. Sein 100. Geburtstag am 20. März hat sein Werk in den Fokus gerückt. Für seine Musik entschied sich auch der Dirigent Marcus Bosch, der sich am 13. Juli von der Staatsphilharmonie Nürnberg verabschiedet. Die Wahl fiel auf das schwarze Ballett in sieben Teilen, der "Musique pour les Soupers du Roi Ubu" für Orchester und Combo.

Der Komponist Bernd Alois Zimmermann 1954 in Mainz. (Schott Music)

Zimmermann komponierte das Werk nach Alfred Jarrys dadaistischem Theaterstück, in dem Ubu im Mittelpunkt steht, ein bösartiger Hanswurst, ein militanter Einfallspinsel, der auch Massenmörder ist. Für dieses Wesen hat Zimmermann eine Art Ballettmusik kreiert, die anlässlich eines Festbanketts am Hofe Ubus gespielt werden soll.

Zitateschlacht im Collage-Stil

Die Akademie des betreffenden Landes, in dem das Stück spielen soll, wird von Ubu zum Bankett zitiert – und zum Schluss durch die Falltür befördert. Symbol für den Weg einer freiheitlichen Akademie unter der Regierung eines Usurpators. Zimmermann erfand ein reines Collagenstück: Die verwedndeten Renaissance-Tänze werden nach allen Regeln der Kunst zerlegt und mit Zitatflecken, etwa von Stockhausen oder Wagner regelrecht übermalt, bisweilen grell parodiert. Zwischen den Teilen lässt Zimmermann einen Conférencier zu Wort kommen.

Nach der Schlacht ein Blick ins Paradies

Der Höllenvision folgt die Auferstehung – die große Zweite von Gustav Mahler, die ein Riesenorchester und einen großen Chor fordert samt zweier Solistinnen. Seine "Auferstehungssinfonie" begründete Mahlers Ansehen als Komponist. Den ersten Satz hat Mahler "Totenfeier" genannt: "... und wenn Sie es wissen wollen, so ist es der Held meiner 2. Symphonie, den ich da zu Grabe trage, und dessen Leben ich, von einer höheren Warte aus, in einem reinen Spiegel auffange." Der Schlussatz geht dann auf eine Ode Klopstocks zurück, den Hymnus von der Auferstehung.

Staatsphilharmonie Nürnberg in großer Besetzung (Jutta Missbach)

Bernd Alois Zimmermann

Musique pour les soupers du roi Ubu



Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 2 c-Moll " Auferstehungssinfonie"

Matthias Egersdörfer– Conférencier

Leah Gordon, Sopran

Ida Aldrian, Alt

Chor und Extrachor des Staatstheaters Nürnberg

Staatsphilharmonie Nürnberg

Leitung: Marcus Bosch