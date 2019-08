Kulturnachrichten

Freitag, 30. August 2019

"Sprachpanscher des Jahres" gewählt Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok ist zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt worden. Mit der Negativauszeichnung würden Schostoks geschlechterneutrale Vorschriften zur hannoverschen Behördensprache kritisiert, teilte der Verein Deutsche Sprache in Dortmund mit. Der SPD-Politiker habe etwa mit der Regel, das Wort "jeder" durch "alle" zu ersetzen, die Bedeutung von Aussagen manipuliert. Lehrer seien zu "Lehrenden" geworden, Wähler zu "Wählenden", statt Rednerpulte solle es nur noch "Redepulte" geben. Platz zwei geht an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für die Werbekampagne "Looks like shit. But saves my life". Auf dem dritten Platz landet das Model Heidi Klum wegen der Ausdrucksweise in der Fernsehsendung "Germanys Next Topmodel". So sei dort die Rede von "Challenges" statt Herausforderungen und "Personality" statt Persönlichkeit.

Myanmar: Hafturteil gegen Filmemacher Ein Filmemacher in Myanmar ist wegen kritischen Facebook-Kommentaren über die Armee zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Min Htin Ko Ko Gyi die Streitkräfte diffamiert habe, sagte sein Anwalt. Die Posts seines Mandanten seien als mutmaßliche Anstiftung von Soldaten zur Meuterei oder zur Vernachlässigung ihrer Pflichten verstanden worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte das Urteil. Es sei ein haarsträubendes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit. Besonders grausam sei die Strafe, weil der Filmemacher gravierende gesundheitliche Probleme wie Leberkrebs habe. Amnesty forderte dessen sofortige Freilassung.

Mehr Schutz für Medienschaffende gefordert Mehrere Journalisten-Vereinigungen fordern in einem offenen Brief an Bundesinnenminister Seehofer mehr Schutz und Sicherheit für Medienschaffende. Eine der Initiatorinnen ist Sheila Mysorekar vom Verein "Neue deutsche Medienmacher". Sie will mehr Transparenz und Informationen über die Namen auf so genannten „Todeslisten" von Rechtsextremen. Viele Journalisten fühlten sich nicht ausreichend vor Gewalttaten geschützt, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur.

Sorge um Freiheit der Kunst in Sachsen Kulturschaffende in Sachsen sorgen sich angesichts der politischen Stimmung im Land zunehmend um die Freiheit der Kunst. "Viele wenden sich auch an mich und fragen, was kommt ganz konkret auf uns zu", sagte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) kurz vor der Landtagswahl. Wenn Weltoffenheit, Toleranz oder auch Europa in Wahlprogrammen eingeschränkt werden, "dann ist das auch eine Einschränkung in Kunst und Kultur", so die SPD-Politikerin. "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Freiheit der Kunst nicht in Gefahr gerät", sagte auch die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann.

Pedro Almodóvar bekommt den Ehrenlöwen in Venedig Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ist bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Festivalleiter Barbera lobte Almodóvar als "besten und einflussreichsten" spanischen Filmemacher seit Luis Buñuel. Almodovar kommentierte den Preis für sein Lebenswerk als einen "Akt poetischer Gerechtigkeit". Der Ehrenlöwe ist der erste Preis eines der großen europäischen Filmfestivals für den 69-Jährigen.

Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt Kunst zurück Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat zwei mittelalterliche Kunstwerke aus der Berliner Gemäldegalerie zurückgegeben. Weil die beiden Arbeiten von Giovanni die Paolo 1940 über einen Kunsthändler erworben wurden, sei ausgeschlossen, dass sie nicht nach den Prinzipien der Nationalsozialisten angekauft wurden, heißt es. Im Sinne der Washingtoner Prinzipien über Raubkunst habe man sich entschlossen, die Kunstwerke an die Erben des jüdischen Unternehmers Harry Fuld Senior zurückgegeben.

Andreas Nachama erhält Moses Mendelssohn Medaille Andreas Nachama, geschäftsführender Direktor der Stiftung "Topographie des Terrors" in Berlin, wird mit der Moses Mendelssohn Medaille ausgezeichnet. Seit einem Vierteljahrhundert ist er für die Aufarbeitung und Geschichte des einstigen Reichssicherheits-Hauptamtes der Nationalsozialisten zuständig. Der Rabbiner wird den Preis am 9. September entgegennehmen. Er wird seit 1993 an Persönlichkeiten verliehen, die sich in der Tradition des Denkens von Moses Mendelssohn für Toleranz und Völkerverständigung sowie gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen.