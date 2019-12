Sprachkunst von Raymond Pettibon What we know is secret The Burma Shave Electrics Vol. 2 Klangkunst, 54 min Von Raymond Pettibon und Oliver Augst

Zeichnung von Raymond Pettibon

Die Burma Shave Werbekampagne hat bis heute Kultstatus. Zwischen 1927 und 1963 warb ein Rasierseifenhersteller neben amerikanischen Highways. Hintereinander gereihte Werbetafeln offenbarten im Vorbeifahren raffinierte Reime und witzige Wortspiele. Rhythmus und Kürze der Kampagne macht sich der zeitgenössische Künstler Raymond Pettibon zu eigen: Seit Jahren twittert er seine Version der Burma Shave Poems.

Die Gedichte dienen als Ausgangspunkt für ein Hörstück voll beißendem Spott und provokativen Anspielungen über die Zustände im heutigen Amerika, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Klangkünstler Oliver Augst.

Ursendung

What we know is secret

The Burma Shave Electrics Vol. 2

Von Raymond Pettibon und Oliver Augst

Konzept, Komposition und Realisation: Oliver Augst

Mit: Raymond Pettibon, Stella Schnabel, Bo Ginn Pettibon und Brezel Göring

Musiker:

Eli Smith, Banjo

Alexandre Bellenger, Gitarre

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 50'06

Anschließend:

The Whole World Is Watching: Weatherman '69 (Ausschnitt)

Von Oliver Augst und Raymond Pettibon

Konzept, Realisation und Komposition: Oliver Augst

Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess

Mit: Raymond Pettibon, Michaela Ehinger, Oliver Augst

Musiker:

Keiji Haino - Schlagzeug, Gitarre

Oliver Augst, Marcel Daemgen - Elektronik

Schorsch Kamerun, Keiji Haino - Gesang

Produktion: hr / Sophiensaele Berlin 2008

Länge: 29'55

Gespräch zu What we know is secret

. (dpa / picture alliance / Holger Hollemann)Raymond Pettibon, geboren 1957 in Tucson, USA, ist Autodidakt und zeitgenössischer Künstler. Bekannt wurde er mit stilisierten Tuschezeichnungen, die Bild und Text kombinieren. Seit den 1970er Jahren entwirft er Plattencover und Gelegenheitsgrafik, unter anderem für die kalifornische Punkband Black Flag und die Noise-Rockband Sonic Youth.

Seine Arbeiten sind Teil der Sammlungen des Centre Georges Pompidou (Paris), des Museum of Modern Art (New York) und der Tate Gallery (London). Raymond Pettibon lebt und arbeitet in New York. Zusammenarbeit mit Oliver Augst seit 2003.