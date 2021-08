Sprachkomposition mit Akzenten Heimatgefühle Klangkunst, 40 min Von Ira Hadžić Aussprache als Musik: Sieben Stimmen sprechen denselben Text. Jede hat einen anderen Akzent. Aus den klanglichen Differenzen komponiert die Künstlerin Ira Hadžić ein Hörstück über die Grenzen von Sprache und deren Auflösung.

"Hier steht ein bezugsfreies Wort, das sich nach Erfüllung sehnt." Dieses Wort steht in einem Text von Ira Hadžić. Mit seiner Hilfe erkundet die Künstlerin, was Sprache bedeutet, wenn sie ihre Bedeutung verliert. Sieben Performerinnen und Performer sprechen Hadžićs Text – im Chor, im Wechsel und allein. Ihre Stimmen sind geprägt von unterschiedlichen Lebenswegen und Akzenten. In einem gemeinsamen Sprechakt versuchen sie, zu einem Erfahrungsraum jenseits der Sprache zu gelangen. "Dort wird unser Zuhause ein Zuhause finden."

"Heimatgefühle" ist Teil einer Werkreihe von Ira Hadžić rund um Sprachkompositionen.

Ursendung

Heimatgefühle

Von Ira Hadžić

Mit: Maria de Faria, Hikaru Inagawa, Maco, Francesco Mancori, Carol McGuigan, Marco Montiel-Soto und Ira Hadžić

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge mit Gespräch: 54'17

Online-Fassung: 39'35

Anschließend:

Evacuation of Nada

Komposition von Nikolai Meinhold zum gleichnamigen Buch von Ira Hadžić

Musiker:

Nikolai Meinhold, Flügel und Zimbalon

Ira Hadžić, Stimme und Live Elektronik

Hilary Jeffrey, Posaune

Elena Margarita Kakaliagou, Waldhorn

Ton: Christoph Schlimbach

Produktion: Autorenproduktion 2019

Länge: 14'14

Ira Hadžić wurde in Sarajevo geboren, Studium der Kulturanthropologie. Als Künstlerin und Autorin lebt sie in Berlin. Im Spannungsfeld zwischen Literatur und (Klang)-Kunst erforscht sie Themen wie Bewusstsein, Wahrnehmung, Introspektion des sprachlichen Ausdrucks.