Arbeit an „Crossing Map“ im Hörspielstudio (Deutschlandradio / Sandro Most )

"Crossing Map" ist ein visionäres, oratorisches und teils autobiografisches Sprach-Kunstwerk, entstanden in den Jahren 1967 bis 1974. Liliane Lijn wurde 1939 in New York geboren. Ihre Kindheit verbringt sie im vitalen Umfeld von sechs Sprachen. Diese Vielstimmigkeit begleitet sie auch während ihrer Aufenthalte in Europa. Im Kontakt mit André Breton, William Burroughs, Takis oder Caresse Crosby entwickelt sie ihren Stil. Entscheidend für Lijns Arbeiten ist die Verbindung zwischen Kunst und Physik. Mit ihren technisch forcierten Arbeiten, Licht- und Bewegungsskulpturen, wird sie eine frühe Vertreterin von Computerkunst.

Die zweisprachige Hörspieladaption entstand in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin.

Giuseppe Maio, Liliane Lijn, Gaby Hartel (v.lks.) (Deutschlandradio / Sandro Most )

Crossing Map

Von Liliane Lijn

Bearbeitung und Übersetzung: Gaby Hartel

Mit: Liliane Lijn und Gabriele Blum

Regie: Giuseppe Maio

Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Gunda Herke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015

Länge: 53'09

Eine Wiederholung vom 08.11.2015

Liliane Lijn, geboren 1939 in New York. Sie hat bereits 1962 als erste Künsterlin mit kinetischem Text gearbeitet und setzte sich sowohl mit Licht als auch mit Text auseinander.

Gaby Hartel, geboren 1961, Autorin für Kunst und Literatur, Kuratorin internationaler Projekte.