Sportjahr 2022

Sie sind noch nicht einmal zehn Monate her, aber aus heutiger Perspektive erscheinen die Olympischen Winterspiele in Peking wie aus einer anderen Zeit. Die Stadien waren leer, manchmal entschied ein positiver Coronatest über den Olympiasieg, und russische Athleten durften vom Siegertreppchen winken. Heute wäre das undenkbar.

Denn anders als zum Beginn des Jahres noch angenommen, war dieses Supersportjahr nicht geprägt von der Coronapandemie, sondern vom russischen Krieg in der Ukraine. Nur wenige Tage nach Ende der Olympischen Spiele fallen Russlands Soldaten in das Nachbarland ein. Die Sportwelt reagiert unerwartet schnell und hart.

Richtig und gut ist es aber auch, dass die Ereignisse in der Ukraine nicht das komplette Sportjahr überschattet haben. Die Auswirkungen der Coronapandemie hatten dabei sogar etwas Gutes, gab es durch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in diesen Sommer doch ein zusätzliches Highlight.

Die Rückkehr zur Normalität hat dabei gutgetan. Denn ohne die vollen Stadien in England wäre das Turnier sicherlich nicht dieser emotionale Höhepunkt geworden, der im Sommer in Deutschland wieder kurz für so etwas wie Fußball-Begeisterung gesorgt hat. Und nach den European Championships in München würde es jetzt keine ernsthaften Diskussionen um eine neue Olympia-Bewerbung aus Deutschland geben.