Spontankonzert - Mitglieder der Kammerakademie Potsdam spielen Nonette "Ebenso interessant wie dankbar"

Das Nonett der Kammerakademie Potsdam probt in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem (deutschlandradio / Christine Anderson )

Kammermusik für die Besetzung aus vier Streichern und fünf Bläsern wird selten aufgeführt. Unbedingt hörenswert: Mitglieder der Kammerakademie Potsdam spielen Nonette von Lutosławski, Martinů und Onslow.

Wir setzen heute unsere Reihe der Spontankonzerte aus der Jesus-Christus-Kirche in Berlin fort. Dort waren am 21.7. Mitglieder der Kammerakademie Potsdam zu Gast, für einen Kammermusikabend der ganz besonderen Art: Werke für neun Musiker wurden aufgeführt, jeweils ein Nonett von Witold Lutosławski, Bohuslav Martinů und George Onslow. Ein Abend mit zwar wenig bekannten, aber umso interessanteren Werken.

Die Gattung Nonett ist eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts und entsteht, weil der Geiger und Tuchfabrikant Johann von Tost, man kennt ihn als Auftraggeber von Streichquartetten bei Joseph Haydn, sich musikalisch etwas Abwechslung wünscht. Im Jahr 1813 wird er in Wien bei dem 29-jährigen Violinvirtuosen und Komponisten Louis Spohr vorstellig, und macht ihm ein Angebot: Spohr soll ihm drei Jahre lang alle neuen Partituren im Original aushändigen, Tost würde sich dafür um die Aufführungen kümmern. Spohr willigt ein und Tost bestellt als erstes ein Nonett. Dieses sogenannte "Grand Nonetto" op. 31 blieb lange Zeit das Referenz-Werk für diese Besetzung, denn alle folgenden Komponisten von Nonetten orientierten sich an der von Spohr vorgegebenen Kombination.

Gemäßigt modern

So auch der polnische Komponist Witold Lutosławski. Seine "Tanz-Präludien" hatte er 1954 jedoch zunächst für Klarinette und Klavier komponiert. Fünf Jahre später hat er diese Musik auf der Grundlage von nordpolnischen Tänzen, neu instrumentiert.

Der polnische Komponist Witold Lutosławski (Polnisches Musikinformationszentrum - Juliusz Multarzyñski)

Bemerkenswert ist, dass Lutoslawski diese Art der gemäßigt modernen Komposition parallel zu einem viel radikaleren Strang seines Schaffens verfolgt, denn in derselben Zeit beschäftigte er sich - wie seine Avantgarde-Kollegen in ganz Europa - intensiv mit seriellen Methoden. Sein viel gespieltes "Konzert für Orchester" von 1954 und auch die "Trauermusik" von 1955 dokumentieren dies.

In Sehnsucht nach Böhmen

Äußerer Anlass zur Komposition des Nonetts von Bohuslav Martinů war das 35-jährige Bestehen des Tschechischen Nonetts, das aus Mitgliedern der Tschechischen Philharmonie in Prag bestand. Dieses Ensemble hat in den Jahrzehnten seines Wirkens unzählige Werke für Nonett in Auftrag gegeben vor allem, aber nicht nur bei tschechischen Komponisten.

Der Komponist Bohuslav Martinů ((c) Archive: CBM Policka)

Der bereits krebskranke Bohuslaw Martinů schrieb das dreisätzige Werk in der Schweiz, am Wohnsitz seines Mäzens Paul Sacher. Diese Komposition von Martinů habe unter all seinen Kammermusikwerken "die stärkste Beziehung zum heimatlichen Boden", wie Martinůs Biograph Harry Halbreich schreibt. Im Juli 1959, vier Wochen vor Martinus Tod, wurde es bei den Salzburger Festspielen vom Tschechischen Nonett uraufgeführt.

Bläserfarben mutig kombiniert

George Onslow (1784-1853) war ein französischer Komponist englischer Herkunft und galt schon zu seinen Lebzeiten als der "französische Beethoven". Er entstammte einer aristokratischen englischen Familie, wuchs jedoch in Frankreich auf. Er hatte bereits einige Streichquartette und Quintette komponiert und auf eigene Kosten veröffentlicht, als er sich spät, im Alter von 22 Jahren, entschloss Komposition zu studieren, bei Anton Reicha, dem berühmtesten Kompositonslehrer seiner Generation.

Vier Sinfonien, drei Opern und unzählige kammermusikalische Werke - darunter 36 Streichquartette, 34 Streichquintette und 10 Klaviertrios - sind von Onslow erhalten. Besonders populär war er in Deutschland und Österreich. Robert Schumann schätzte Onslow, neben Mendelssohn, als den einzigen, der Beethovens Meisterschaft in der Quartettkomposition annähernd erreichte. Allerdings polemisierte Onslow selbst scharf gegen die späten Streichquartette Beethovens, nannte sie absurd und chaotisch.

Der französische Komponist Louis Hector Berlioz (imago images / Leemage)

Auch George Onslows Nonett von 1848 greift die von Spohr vorgegebene Besetzung auf. Das Werk ist geprägt von einem Wechselspiel zwischen zarten Momenten und orchestralen Effekten mit außergewöhnlich kombinierten Farbmischungen. Hier lässt sich deutlich hören, dass Onslow die Instrumentationskunst von Hector Berlioz verehrte.

Konzert

Jesus-Christus-Kirche Berlin

Aufzeichnung vom 21. Juli

Witold Lutosławski

Tanz-Präludien für Klarinette und Klavier

Fassung für Nonett

Bohuslav Martinů

Nonett Nr. 2

Konzertpause. Darin: Christine Anderson im Gespräch mit der Flötistin Bettina Lange und dem Oboisten Jan Böttcher

George Onslow

Nonett a-Moll op. 77

Mitglieder der Kammerakademie Potsdam:

Maia Cabeza, Violine

Jennifer Anschel, Viola

Vashti Hunter, Violoncello

Tobias Lampelzammer, Kontrabass

Bettina Lange, Flöte

Jan Böttcher, Oboe

Markus Krusche, Klarinette

Christoph Knitt, Fagott

Aaron Seidenberg, Horn

