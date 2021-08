Kulturnachrichten

Sonntag, 29. August 2021

Spike Lee kürzt Serie über 9/11 nach Kritik ein Der Regisseur Spike Lee hat nach Kritik die letzte Episode seiner vierteiligen Doku-Serie über New York City "NYC Epicenters 9/11 - 2021 1/2" eingekürzt. Das berichtet die "New York Times". In der vierten Folge hatten Verschwörungstheoretiker behauptet, die Türme des World Trade Centers seien durch eine kontrollierte Sprengung eingestürzt. Diese Aussagen hatten genauso viel Sendezeit bekommen wie die von Forschern, die jahrelang die Anschläge untersucht hatten. Kritik an der noch nicht beim Streamingdienst HBO Max ausgestrahlten Episode kam von verschiedenen US-Medienvertretern, die die Folge vorab sehen konnten.

Polizei in Russland geht gegen Festival vor Die Polizei in Russland ist gegen ein Musikfestival vorgegangen, auf dem auch Rammstein-Sänger Till Lindemann auftreten sollte. Nachdem die Beamten bereits die Proben blockiert hätten, habe ein Großteil der für Sonntag geplanten Veranstaltung abgesagt werden müssen, teilte Organisator Maxim Larin mit. Das Festival-Gelände in der Stadt Twer rund 160 Kilometer nordwestlich von Moskau sei nun weitgehend abgesperrt. Lindemann solle aber dennoch im Rahmen einer Online-Übertragung auftreten. Medienberichten zufolge stand das Vorgehen der russischen Behörden offiziell im Zusammenhang mit Corona-Beschränkungen für Großveranstaltungen. Auch Lindemann selbst war in der Nacht zum Samstag von Polizisten aufgesucht worden. Dabei wurde ihm der Agentur Interfax zufolge eine Mahnung überbracht, bei seinem Auftritt entsprechende Auflagen einzuhalten. Veranstalter Larin hingegen brachte die Probleme für seine Musik-Veranstaltung mit den bevorstehenden Wahlen in Russland in Verbindung. Der Geschäftsmann kandidiert im September bei der Wahl zum Regionalparlament für eine Oppositionspartei.

Bundesministerium für Kultur und Medien gefordert Der Deutsche Kulturrat fordert von der künftigen Bundesregierung die Einrichtung eines Bundesministeriums für Kultur und Medien. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, "Kulturpolitik in seiner Verschränkung mit anderen Politikfeldern zu begreifen", erklärte der Kulturrat am Sonntag in Berlin. Die Einrichtung eines Ministeriums wäre demnach eine "konsequente Weiterentwicklung" der bisherigen Struktur mit einer Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auch würde damit die Bedeutung, die Kulturpolitik für das Zusammenleben in Deutschland, für die Künste und für die Entwicklung der Medienlandschaft habe, unterstrichen. Zudem seien "Impulse für kulturelle Bildung" seitens der Bundeskulturpolitik unverzichtbar. Der Deutsche Kulturrat forderte auch die Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz mit dem Wortlaut: "Der Staat schützt und fördert die Kultur".

Revolver für 6 Millionen Dollar versteigert Die Waffe, mit der Sheriff Pat Garrett 1881 die Westernlegende Billy the Kid erschoss, hat für 6 Millionen Dollar (5,1 Millionen Euro) den Eigentümer gewechselt. Es sei die höchste Summe, die jemals für eine Feuerwaffe bezahlt wurde, teilte das Auktionshaus Bonhams nach der Versteigerung mit. Der Colt "Single Action Revolver" aus der Kollektion von Jim und Theresa Earle sei zuvor auf 2 bis 3 Millionen Dollar geschätzt worden. Bieter aus aller Welt hätten an der Auktion teilgenommen. Wer den Zuschlag bekam, teilte Bonhams nicht mit. Garrett hatte Billy the Kid, dem seine Feinde zahlreiche Morde nachsagten, gejagt und am 14. Juli 1881 in New Mexico erschossen. Um seine Person und seinen Tod sowie um Garretts Jagd auf ihn ranken sich bis heute Legenden.