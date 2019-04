Spaziergänge mit Prominenten Mit Susanne Fröhlich in Frankfurt am Main

Moderation: Olaf Kosert

In der Schweizer Straße hat Susanne Schröder mit Freundinnen viel Zeit im Eiscafé verbracht. „Wir haben zusammen die Schule geschwänzt – ganz ohne zu demonstrieren“, erzählt sie und lach (Deutschalndradio / )

Susanne Fröhlich ist Moderatorin. Sie weiß zu genießen und schrieb über den Umgang mit ihren Pfunden. Dann schrieb sie über Yoga und Romane. Auf dem Rundgang durch ihre Heimatstadt Frankfurt spricht sie über all ihre Vorlieben.

Im Radio, aber vor allem im Fernsehen hat Susanne Fröhlich zahlreiche Unterhaltungssendungen moderiert, sie gehörte in Quizshows zum Rateteam und hat immer wieder Bücher geschrieben. Seit sie 2004 ihr Buch "Moppel-Ich" - einen humorvollen Ratgeber für alle Übergewichtigen - veröffentlichte, ist sie Dauergast auf den Bestsellerlisten.

Unterwegs am Museumsufer

Über eine Million Bücher hat sie verkauft und zählt damit zurzeit zu den erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Kein Wunder. Rhetorische Fähigkeiten liegen in der Familie. Susanne Fröhlich wurde als Tochter eines Notars in Frankfurt am Main geboren. Der Main-Metropole ist sie bis heute treugeblieben. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Susanne Fröhlich gegenüber der Frankfurter Innenstadt, am südlichen Ufer des Mains, in Sachsenhausen oder wie der Frankfurter sagt: "Dribb de Bach". Hier liegen auch, am sogenannten Museumsufer, zahlreiche Museen, darunter das bekannte Städel.

Susanne Fröhlich unterwegs mit Olaf Kosert in Frankfurt-Sachsenhausen (Deutschlandradio)

In der Innenstadt des Frankfurter Stadtteils Sachsenhausen gibt es das bekannte Äppelwoi-Viertel, mit seinen engen Gassen und zahlreichen Fachwerkgebäuden. Olaf Kosert begleitet Susanne Fröhlich durch Frankfurt am Main.