Soziologin zur Wohnungspolitik Die Lage ist mittlerweile "demokratiegefährdend"

Christine Hannemann im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Protest gegen Spekulanten in Berlin-Friedrichshain. (picture alliance/dpa/Foto: Wolfram Steinberg)

Die staatliche Wohnungspolitik sei über Jahrzehnte vernachlässigt worden, sagt Christine Hannemann. Beim Wohnen gehe es aber um die Existenz, so die Soziologin. Die Menschen hätten das Gefühl, dass ihre grundlegenden Lebenszusammenhänge nicht gestaltet werden.

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben das Thema Wohnen seit den 90er-Jahren sträflich vernachlässigt. Das sagt Christine Hannemann, die derzeit an der Universität Stuttgart die einzige deutsche Professur in Architektur- und Wohnsoziologie innehat.

Bereis vor zwei Jahrzenten - in den 90er-Jahren - sei die Entscheidung gefallen, den kommunalen Wohnungsbestand zu privatisieren. Seitdem gebe es "keine staatliche Wohnungspolitik mehr in Deutschland beziehungsweise eine Wohnungspolitik, die viel zu gering ist", so Hannemann.

Bett, Dach überm Kopf, Heizung

Diese Entwicklung sei mittlerweile "demokratiegefährdend", denn beim Wohnen gehe es nun mal um die Existenz. Wenn die Menschen mit dem Gefühl lebten, dass ihre grundlegenden Lebenszusammenhänge nicht gestaltet würden, dann fehle es an einer Legitimation für gesellschaftliche Verfahren und Prozesse:

"Wenn ich meine Existenzsicherung nicht habe und das ist nun mal mit dem Wohnen verbunden – dass ich ein Bett habe, dass ich ein Dach überm Kopf habe, dass ich eine Heizung habe, dann habe ich so große Sorgen, dass ich mich um gesellschaftliche Zusammenhänge nicht kümmern kann. Und dann habe ich das Empfinden, dass die Politik mich alleine lässt, dann gehe ich nicht zu den Kommunalwahlen und dann interessiere ich mich vielleicht für Positionen, die auch nicht demokratiegestaltend sind."

"Wohnungsmisere", nicht "Wohnungsnot"

Abseits der Metropolen – auf dem flachen Land – gebe es ebenfalls "eklatante Wohnmängel". Probleme seien hier eine schlechte Verkehrsanbindung, schlechter Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und das Fehlen von Kultureinrichtungen.

Allerdings, das betonte Hannemann, wolle sie nicht von "Wohnungsnot", sondern von einer "Wohnungsmisere" sprechen. Die aktuelle Lage am Wohnungsmarkt sei nicht mit der Situation infolge der Industrialisierung und Urbanisierung im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu vergleichen.

Zum Hausbau keine Lust

Hinsichtlich der Verantwortung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, für den eigenen Wohnraum selbst zu sorgen und Wohneigentum zu erwerben, meinte Hannemann, dass ihre Anfang-20-jährigen Studierenden, daran kein Interesse hätten:

"Das ist genau so wie mit dem Besitz eines Privat-Pkw. Das sind alles Dinge, die belasten."

Hausbau bedeutet Verschuldung, es müsse Zeit aufgebracht werden – "dazu haben zunehmend die jüngeren Leute keine Lust mehr", sagte die Soziologin.

(huc)

Für diesen Freitag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bauminister Horst Seehofer (CSU) zu einem Wohngipfel ins Kanzleramt geladen. Die Bundesregierung will bis 2021 für den Bau von 1,5 Millionen neue Wohnungen sorgen. Dazu will sie fünf Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren.