Soziologe Bude über neuen CDU-Chef Warnung vor einem "Laschetismus" Heinz Bude im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Armin Laschet wurde beim Parteitag der CDU zum neuen Vorsitzenden gewählt. (Picture Alliance / dpa / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Odd Andersen)

Verlässlichkeit in Zeichen der Unübersichtlichkeit – damit hat sich Armin Laschet nach Einschätzung des Soziologen Heinz Bude den CDU-Vorsitz gesichert. Wenn er aber kein Design für die Zukunft entwickle, werde er in Koalitionsverhandlungen untergehen.

"Armin Laschet hat die Rede seines Lebens gehalten", sagt der Soziologe Heinz Bude im Deutschlandfunk Kultur. Er habe rübergebracht, was er sagen wollte: "Schaut mich an. Ich bin ein verlässlicher Mann, der bodenständig ist. Und ich verstehe das Handwerk einer Politik der Mitte."

Neue Herausforderungen

Der "lernende Pragmatismus" gehöre zur DNA der Partei, so Bude, der an der Universität Kassel den Lehrstuhl für Makrosoziologie innehat. Gemeint ist damit der Versuch der CDU, auch in schwierigen Situationen nicht die Ruhe zu verlieren und unterschiedliche Kräfte zu bündeln.

Allerdings warnt Bude auch vor einem "Laschetismus" in einer möglichen Jamaika-Regierung, die unter seiner Führung entstehen könne. "Man will an das anknüpfen, was man immer schon gesagt hat, anstatt zu sehen: Nein, es gibt jetzt nochmal eine neue Art von Herausforderungen."

(kofr)