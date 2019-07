Der Konzertsaal des Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig (Foto: Sara Scanderebech)

Für den Deutschen Pavillon bei der 58. Internationalen Kunstausstellung La Biennale di Venezia arbeitete die Künstlerin Natascha Süder Happelmann mit sechs Komponistinnen und Musikern aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Zwei davon bewegen sich im Feld der zeitgenössischen Komposition:

Die Künstlerin und Komponistin Tisha Mukarji ist eine der profiliertesten Inside-Pianistinnen der zeitgenössischen Musikszene. Nach dem Studium unternahm sie eine längere Reise durch Europa und den Nahen Osten, wo sie unterschiedlichste Stile und künstlerische Sprachen erkundete. Ihr Stil ist von einer tiefen Kenntnis des Instruments geprägt, vom Sinn für Timing und Raum und Stille.

Von ihrem Informatikstudium beeinflusst, komponiert Elnaz Seyedi Kammermusik zwischen Strenge und Zartheit. Inspiriert von Literatur, Architektur und bildender Kunst, erforscht Seyedis Arbeit die Vorstellungen von Subjektivität, Erinnerung und Distanz und hinterfragt den individuellen Blick auf die Realität. Zurzeit ist sie Composer in Residence an der Internationalen Ensemble Modern Akademie in Frankfurt am Main.

Ursendung

con-tribute (3/3)

Musik aus dem Rahmenprogramm des Deutschen Pavillons bei der 58. Internationalen Kunstausstellung der Biennale di Venezia

Von Tisha Mukarji

Mit:

Nina Baietta und Claudia Graziadei (Stimme)

Agnese Amico und Angelica Faccani (Violine)

Marco Centasso (Kontrabass)

Tisha Mukarji (Klavier)

Fields of Time - 2nd Field

Von Elnaz Seyedi

Mit:

Trio Abstrakt

Salim Javaid (Saxofon)

Marlies Debacker (Klavier)

Angela Hui Wai Nok (Schlagzeug)

Nach neuen Meeren

von Elnaz Seyedi

Mit:

Heather Roche (Klarinette)

Eva Zöllner (Akkordeon)

Ton: Matteo Costa

Produktionsleitung: Manuela Benetton

Produktion: Institut für Auslandsbeziehungen/Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 54’08