Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Dezember 2018

Soros-Universität zieht von Budapest nach Wien Hochschule sieht sich nach Machtkampf mit Orban zum Umzug gezwungen Die von dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros gegründete Central European University (CEU) verlegt den Großteil ihres Lehrbetriebs von Budapest nach Wien. Die Universität sehe sich "gezwungen", die ungarische Hauptstadt zu verlassen, teilte die englischsprachige Privatuniversität mit. Ab September sollen die internationalen Studiengänge nur noch in der österreichischen Hauptstadt angeboten werden. Der Fortbestand der CEU in Budapest stand wegen eines umstrittenen Hochschulgesetzes der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban schon länger auf der Kippe. Ein im April 2017 verabschiedetes Hochschulgesetz beschränkt die Befugnis von Universitäten mit Hauptsitz außerhalb der EU, ungarische Abschlüsse zu verleihen. Zudem schreibt es vor, dass ausländische Universitäten, die in Ungarn agieren, auch einen Campus in ihrem Heimatland haben müssen.

Wolgsburgs Tanzfestival Movimentos geht doch weiter VW baut neue Halle Trotz des Umbaus des alten VW-Kraftwerks wird es 2019 eine neue Ausgabe des Kulturfestivals Movimentos in Wolfsburg geben. Wie die Autostadt GmbH mitteilte, errichtet Volkswagen bis zum Sommer eine neue Veranstaltungshalle mit bis zu 1400 Sitzplätzen. Die Investition liege im zweistelligen Millionenbereich, sagte ein Sprecher der Autostadt. Mehr als zehn Jahre lang hatten sich stets im Frühjahr renommierte Tanzgruppen aus aller Welt in Wolfsburg getroffen, von 2019 an wird das Festival später im Jahr stattfinden. 2015 waren infolge des Dieselskandals bei Volkswagen 20 Prozent des ursprünglich geplanten Movimentos-Budgets eingespart worden. In diesem Frühjahr hatte die bislang letzte Movimentos-Ausgabe im alten Kraftwerk stattgefunden.

Athen besteht auf Rückgabe des Parthenon-Fries Seit 1816 ist er im Besitz des British Museum Im jahrzehntelangen Streit um die Parthenon-Friesteile beharrt Athen auf der Rückgabe der wertvollen Skulpturen aus London. Das neue Museum unterhalb des Hügels der Akropolis sei "absolut ausreichend", um die fehlenden Friesteile unterzubringen, sagte der griechische Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos nach einem Besuch des Museums im griechischen Fernsehen. "Ich habe das Gefühl, dass unser Ziel international immer mehr Unterstützung bekommt", fügte er hinzu. Die antiken Marmorelemente sind seit 1816 im Besitz des British Museum. Seit 1982 fordert Griechenland sie zurück, die Briten verweigern dies bislang.

Alle Werke Vermeers in einem virtuellen Museum 18 Museen und Privatsammlungen ermöglichen digitale Ausstellung Von der "Dienstmagd mit dem Milchkrug" bis zum "Mädchen mit dem Perlenohrring" - alle 36 erhaltenen Gemälde von Johannes Vermeer (1632-1675) können jetzt in einem digitalen Museum weltweit und kostenlos betrachtet werden. Der virtuelle Rundgang zu den Werken des niederländischen Meisters wurde durch die Zusammenarbeit von 18 Museen und Privatsammlungen in sieben Ländern mit der Webanwendung Google Arts & Culture ermöglicht.