Kulturnachrichten

Freitag, 5. Juni 2020

Sorge um iranischen Filmemacher Mohammad Rasoulof Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, kritisiert den Iran für seinen Umgang mit dem bekannten Filmemacher Mohammad Rasoulof, der unter anderem den Goldenen Bären der Berlinale 2020 gewonnen hatte. Sie sei alarmiert über die Nachricht, dass dessen Inhaftierung unmittelbar bevorstehen könnte, erklärte sie in Berlin: "Er wurde verurteilt, weil er einen Film über Ungerechtigkeit und Korruption gedreht hat. Seine Verurteilung ist ein weiterer Schlag gegen die Presse- und Meinungsfreiheit in Iran." Sie appelliere daher an die iranischen Justizbehörden, das Urteil gegen Mohammad Rasoulof aufzuheben und ihm die Möglichkeit zu geben, frei und ungehindert sein künstlerisches Werk fortzusetzen.

Berlins Kultursenator zur Kultur-Milliarde des Bundes Nach Ansicht von Berlins Kultursenator Lederer reichen die Bundeshilfen für Kulturschaffende in der Corona-Krise nicht aus. Grundsätzlich begrüßte Lederer die von Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) angekündigten Hilfen in Höhe von einer Milliarde Euro. Den Betroffenen müsse aber mehr geholfen werden, sagte der Politiker der Linkspartei den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Milliarde zeige den Stellenwert der Kultur - etwa im Vergleich zur 9-Milliarden-Subventionierung einer Airline. Leider werde sie Ländern und Kommunen bei der Infrastruktursicherung nicht helfen.

Aigner kritisiert frauenfeindliche Pro Sieben-Werbung Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner wirft dem Sender Pro Sieben/Sat1 vor, mit einer Werbekampagne die Menschenwürde zu verletzten. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" geht es um Plakate für eine Datingshow des Pro Sieben-Streamingdienstes "Joyn". Darauf lächeln zwei Frauen in die Kamera, darunter steht der Schriftzug: "Was Altes? Was Junges? Was Neues!" In einem Brief an Pro Sieben schreibt Aigner nach Angaben der Zeitung: "Für mich steht außer Frage, dass hier Frauen wie Dinge behandelt und bewertet werden". Auch der Name der Datingshow "M.O.M. - Milf oder Missy" sei eine "Herabwürdigung", weil das Wort "Milf" vorkomme, eine etwa in der Pornoszene gängige Abkürzung für "Mother I'd like to fuck". Eine solche Kampagne sei "alles andere als hilfreich für das gesamtgesellschaftliche Bemühen um ein respektvolles Miteinander", so Aigner weiter.

Rheingau-Literatur-Preis geht an Annette Pehnt Der Rheingau-Literatur-Preis 2020 geht an die deutsche Schriftstellerin Annette Pehnt. Sie werde für ihren Roman "Alles was sie sehen ist neu" geehrt, teilte die Jury in Oestrich-Winkel mit. Das Buch sei ein Schlüsselroman, es suche die Balance zwischen Orient und Okzident, Kollektivismus und Individualismus, Allegorie und Beobachtung. Der Preis ist mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Rheingau-Riesling dotiert und wird am 27. September auf Burg Schwarzenstein in Geisenheim-Johannisberg verliehen.