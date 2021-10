Sonntagsrätsel: 2829. Ausgabe Was raucht denn da?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Am 10. Oktober 1961 mussten die 264 Bewohner der Atlantik-Insel Tristan da Cunha wegen eines Vulkanausbruchs evakuiert werden. Dieses Datum sowie die aktuelle Eruption auf La Palma liefern diesmal den roten Faden der Sendung.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe.

1. Frage

Die Komposition "Lava-Ströme" (Op. 74) wurde bei einer Faschingsveranstaltung unter dem Titel "Ein Ball im Vesuv" am 29. Januar 1850 in Wien uraufgeführt. Zu Beginn wird ein Vulkanausbruch lautmalerisch dargestellt, im Anschluss demonstriert der Komponist dann seine Kernkompetenz: den Walzer. Der erste, der sechste oder der siebte Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten eröffnet diesmal den Buchstabenreigen.

2. Frage

Ebenfalls aus Wien stammt der zum zweiten Titel gesuchte Musiker. Der am 16. Mai 1930 in der Stadt an der Donau geborene Pianist war sein Leben lang ein Grenzgänger zwischen Klassik, Pop, Jazz und Avantgarde. In der Sendung zu hören ist er im Duett mit seinem Freund Josef Erich "Joe" Zawinul und dessen Komposition "Volcano For Hire". Bekannt wurde der gesuchte Pianist nicht zuletzt als Mozart-Interpret – aber auch seine oft ungewöhnlichen Auftritte trugen viel zu seiner Popularität bei. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an vorletzter Stelle.

3. Frage

1938 erschien der Film "Tanz auf dem Vulkan". Für ihn schrieben Theo Mackeben und Hans Fritz Beckmann das Lied "Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da". 2003 interpretierte ein Schauspieler und Sänger das Lied für sein Album mit dem Titel "Morphium". 2002 spielte er die Hauptrolle in dem Film "Der Stellvertreter", seine größte Bekanntheit erreichte er als Kriminalhauptkommissar Felix Murot in den Tatorten des Hessischen Rundfunks. Rätselrelevant ist der letzte Buchstabe aus seinem Vornamen.

4. Frage

2010 legte der Vulkan Eyjafjallajökull mit seiner Aschewolke den Flugverkehr lahm. 2013 erschien ein Film mit dem Titel "Eyjafjallajökull – Der unaussprechliche Vulkanfilm", dessen Titellied in der Sendung zu hören ist. Und wo befindet sich der Eyjafjallajökull? Zielführend ist der dritte Buchstabe aus dem Namen dieses Staates.

5. Frage

1961 erschien die Debutsingle eines US-amerikanischen Sängers und Keyboarders mit dem Titel "Volcano". Angeblich traf er im Jahr darauf zum ersten Mal die Beatles, als er mit Little Richard in Hamburg spielte. 1969 brachte ihn George Harrison mit zu den Aufnahmen von "Let It Be", um die Spannung aus den Sessions zu nehmen. Später spielte der gesuchte Künstler dann mit den Rolling Stones, Eric Clapton, Ray Charles, Johnny Cash sowie unzähligen anderen. Bekannt wurde er als der Keyboarder auf dem Beatles-Hit "Get Back". Der sechste und vorletzte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

1816 ging in die Geschichte ein als "das Jahr ohne Sommer". Im Jahr zuvor hatte der indonesische Vulkan Tambora so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass vielerorts die Sonne nicht mehr durchkam. Unter dem Eindruck dieses ungewöhnlich kalten und regnerischen Sommers schrieb Mary Shelley am Genfer See ihren bekanntesten Roman. Passend zur Handlung ist in der Sendung die französische Gruppe Magma mit dem Stück "Mekanik Kommandoh" von 1972 zu hören. Der Titel des Romans besteht in der Regel aus einem einzigen Wort. Der neunte Buchstabe aus diesem Namen beschließt das gesuchte Rätselwort.

