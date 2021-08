Sonntagsrätsel: 2819. Ausgabe Was zeigt denn da gen Himmel?

Auf den 1. August 1291 gründet sich der Nationalmythos der Schweiz. An diesem Tag sollen der Legende nach Abgesandte der drei Urkantone den Rütlischwur geleistet haben. Deshalb geht in dieser Rätselausgabe um Schwur und Eid in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Los geht es mit der Schwurszene aus der Oper "Guillaume Tell" von Gioachino Rossini. Die zugehörige Frage zielt auf den Mann, der die literarische Vorlage verfasste, also das Theaterstück "Wilhelm Tell" aus dem Jahr 1804. Es war sein letztes vollendetes Drama. Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen ist der Auftaktbuchstabe des gesuchten Begriffs.

2. Frage

Vermutlich in den 1890er-Jahren schrieb der Journalist und Schriftsteller Salomon An-ski das Lied "Di Schwue" als Hymne für die sozialistische Bewegung "Der Bund". In der Sendung zu hören ist das Lied in der Interpretation des schwedischen Duos "Hai und Topsy Frankl". Die Frage zielt auf die Sprache, in der das Lied geschrieben und in der es vorgetragen wurde. Großzügig geschätzt wird sie heute noch von 1,5 Millionen Menschen gesprochen. Zielführend ist der zweite oder der fünfte Buchstabe aus dem Namen dieser Sprache.

3. Frage

Vom Schwur auf eine Nation und dem Schwur auf eine politische Sache kommen wir zum Schwur der Liebe. "My Love Hath vow'd" ist ein Lied aus dem elisabethanischen England. Statt eines Treueschwurs der Ehe wird hier allerdings das Gegenteil beschworen. Zur Musik gesucht wird das ungewöhnlich hohe Stimmfach, in dem der Sänger Andreas Scholl das Lied vorträgt. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in der gängigen Bezeichnung an vierter und zehnter Stelle, in den seltener verwendeten deutschen oder lateinischen Bezeichnungen finden Sie ihn an dritter und neunter Position.

4. Frage

Das Lied "I Vow To Thee My Country" kann man als patriotischen oder religiösen Schwur lesen. Vertonen sollte das Gedicht des britischen Diplomaten Cecil Spring-Rice eigentlich Ralph Vaughn-Williams. Der reichte es aber an einen Kollegen weiter, der kurz zuvor seine Orchestersuite "Die Planeten" fertiggestellt hatte. Der erste Buchstabe aus dem Vornamen dieses britischen Komponisten mit deutschen und schwedischen Vorfahren bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Man kann aber nicht nur auf oder bei etwas schwören, wenn man nicht mehr mag, kann man auch abschwören. 2011 machte Heinz Rudolf Kunze gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Partner Heiner Lürig aus dem Theaterstück "Der Sturm" (Originaltitel "The Tempest") ein Musical. Darin singt die Hauptfigur Prospero das Lied "Ich schwöre ab". Und von wem stammt das vermutlich 1611 uraufgeführte Theaterstück, das hier als Vorlage diente? Aus dem Familiennamen des Dichters notieren Sie bitte den fünften, den achten oder den letzten Buchstaben.

6. Frage

Auch im letzten Lied wird abgeschworen – und zwar der Treue. 2011 interpretierte die Sängerin Pe Werner mit der "WDR Big Band" das 1932 entstandene Lied "Ich weiß nicht, zum wem ich gehöre". Den Text schrieb Robert Liebmann. Und wer komponierte die Musik? Er gehört zu den Dauergästen im Sonntagsrätsel. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und sechster Stelle, in seinem Familiennamen ist es der letzte.

