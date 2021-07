Sonntagsrätsel: 2816. Ausgabe Waren sie zuerst hier?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Beim Sonntagsrätsel geht es diesmal um Musik aus oder über die Grüne Insel. (unsplash / Nils Nedel)

Am 11. Juli 1921 endete der Irische Unabhängigkeitskrieg mit einem Waffenstillstand. An seinem Ende stand der Anglo-Irische Vertrag, der das Land in zwei Hälften teilte. Zum 100. Jahrestag geht es diesmal um Musik aus oder über die Grüne Insel.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1805 schrieb der Dichter Thomas Moore während eines Aufenthaltes auf Jenkinstown Castle das Gedicht "The Last Rose Of Summer". Später kombinierte er es mit einer alten Melodie und fertig war das melancholische irische Lied schlechthin. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation von Nina Simone. Dazu gesucht wird der Nationalheilige bzw. der Schutzpatron Irlands. Sein Namenstag ist der 17. März, zielführend ist der siebte und letzte Buchstabe aus seinem Namen.

2. Frage

Die letzte Rose hatte es auch einem deutschen Komponisten angetan. Er be- bzw. verarbeitete das Lied gleich zweimal, einmal davon als Nummer vier seiner "Variationen über sechs Volksweisen", Opus 105. Entstanden sind sie 1818, was die Vermutung nahelegt, dass der Komponist selbst sie nicht mehr wirklich gehört hat. Sein Familienname besteht aus zwei Wörtern; gefunden und notiert werden soll vom zweiten Wort der zweite, der dritte oder der achte Buchstabe.

3. Frage

Musik Nummer drei ist das Lied "Dancing In The Moonlight" der Band Thin Lizzy aus dem Jahr 1977. Ihr Sänger und Bassist wurde zwar in England geboren, seine Statue steht aber in Dublin, wo er aufwuchs. Am 4. Januar 1986 verstarb er im Alter von 36 Jahren an den Folgen seines exzessiven Lebenswandels. Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem bekannten Vornamen an letzter Stelle und in seinem Familiennamen an erster.

4. Frage

Irische Folksongs wie "Whiskey In The Jar" haben es immer wieder in die Hitparaden geschafft – zum Beispiel in der Interpretation von Thin Lizzy. Das Lied "Galway Girl" wird oft für ein irisches Lied gehalten, es stammt aber von dem US-amerikanischen Songwriter Steve Earle. Zum Earl(e) passt auch die Frage – Galway ist nämlich sowohl der Name der Stadt wie auch der zugehörigen Grafschaft. Und wie nennt man diese (ehemalige) Verwaltungseinheit auf Englisch? Wenn Sie richtig zählen, bringt Sie der fünfte Buchstabe aus diesem Wort der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Galway und weitere Grafschaften kommen auch in dem Lied "The Rare Old Mountain Dew" vor. 1987 wurde es gemeinsam von den Gruppen The Dubliners und The Pogues aufgenommen. Dazu gesucht wird der Name des in Dublin geborenen Schriftstellers, nach dessen erstem (und einzigem) Erzählungsband sich die Dubliners benannten. Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an vierter und in seinem Familiennamen an fünfter Stelle.

6. Frage

2008 verstarb der langjährige Dubliners-Sänger Ronnie Drew an einer Krebserkrankung. Ein halbes Jahr vor seinem Tod fanden sich die restlichen Dubliners, Shane MacGowan, Sinéad O'Connor und viele andere irische Stars zusammen, um ein Lied für ihn aufzunehmen. Hauptsänger und Co-Autor der "Ballad of Ronnie Drew" ist der 1960 in Dublin geborene Paul David Hewson. Und unter welchem Künstlernamen kennt man diesen Mann? Der dritte Buchstabe aus dem Namen des Sängers der Band U2 und, wie uns die britische Wikipedia-Seite informiert, Risikokapitalgebers, beschließt das diesmal gesuchte Rätselwort.

