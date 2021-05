Sonntage Wie viel Langeweile tut uns gut?

Endlich mal richtig runterkommen - dafür ist der Sonntag der beste Tag. (imago images / Shotshop)

Christlich gesehen sollte man am Sonntag mal schön gepflegt die Füße hochlegen und am besten möglichst wenig tun. Aber funktioniert das immer so gut?

Darüber spricht Vero Schreiegg in "Off the Record" mit der Musikjournalistin Claudia Gerth. Kaffee im Bett, Zeitung lesen und zum Runterkommen eine kleine Runde Klavier spielen oder die Meisen beobachten. Klingt nach einem hervorragenden Sonntag.



Aber ehrlich gesagt auch nur, wenn man gerade sehr mit sich im Reinen ist, die richtige Person an der Seite hat und der Stress der neuen Woche noch nicht zu präsent ist. Sonst fühlt sich all die leere Zeit schnell schwer an und der entspannte Sonntag wird zum "Gloomy Sunday".

Heimweg im Hellen

Warum man den Sonntag auch einfach mal links liegen lassen kann und ob es eher ein "walk of fame" oder ein "walk of shame" ist, wenn man am Sonntag bei Sonnenschein aus dem Club stolpert, klären wir in dieser Episode.



Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Sonntag? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.