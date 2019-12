Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. Dezember 2019

Songwriterin Allee Willis gestorben Die US-amerikanische Songwriterin Allee Willis ist tot. Sie starb im Alter von 72 Jahren nach einem Herzinfarkt. Willis arbeitete als Werbetexterin für eine Plattenfirma, bevor sie 1972 anfing Songs zu schreiben. In ihrer Karriere schrieb sie hunderte Songs, u.a. für die Pet Shop Boys und die Pointer Sisters und auch die Titelmelodie für die Fernsehserie "Friends". Ihr bekanntestes Lied war "September" von Earth, Wind and Fire. Darüberhinaus arbeitete sie mit Herbie Hancock, James Brown und Bob Dylan zusammen und komponierte Filmmusiken, sowie Broadway-Musicals. Zweimal wurde sie mit einem Grammy ausgezeichnet.

Ägyptischer Verleger zu fünf Jahren Haft verurteilt Die ägyptische Justiz hat den Verleger Chaled Lotfi zu fünf Jahren Haft verurteilt. Grund ist die Veröffentlichung eines umstrittenen Romans aus Israel. Ein Berufungsgericht bestätigte die Gefängnisstrafe gegen Lotfi, gegen den der Vorwurf der Verbreitung von Militärgeheimnissen erhoben worden war. Lotfi wurde 2018 von der Militärjustiz angeklagt, weil er zwei Jahre zuvor die arabische Fassung eines Buchs des israelischen Schriftstellers Uri Bar-Joseph verlegt hatte. In dem Roman wird der Schwiegersohn des früheren ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, Aschraf Marwan, als israelischer Spion dargestellt. Marwan war im Jahr 2007 unter bislang ungeklärten Umständen in London gestorben. Die ägyptische Regierung richtete dennoch eine feierliche Beerdigung für Marwan aus und erklärte ihn zum Helden.

Stiftung hilft bei Rückgabe von Kolonialobjekten In der Diskussion um die Rückgabe von Objekten aus der Kolonialzeit will sich der Stiftungsverband Open Society Foundations mit Kompetenz, Kontakten und Finanzmitteln offensiv einbringen. "Das ist ein komplexes Thema und bedarf multilateraler Anstrengungen", sagte die Direktorin für Institutionelle Beziehungen, Selmin Caliskan, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sehen uns dazu in der Lage, weil wir in allen Windrichtungen sitzen, gut vernetzt und vor Ort sind. Durch unsere eigenen Stiftungen haben wir auch gute afrikanische Kontakte." Dafür sollen in den kommenden vier Jahren Aktivisten, Wissenschaftler und Kulturschaffende mit insgesamt 13 Millionen Euro unterstützt werden. Es gebe noch immer viel Ungerechtigkeit in Afrika, die mit der Kolonialherrschaft und ihren Auswirkungen zu tun habe, so Caliskan.

Philologenverband will Lesen ganzer Bücher als Pflicht In der Debatte über die Lesekompetenz deutscher Schüler fordert der Deutsche Philologenverband die Beibehaltung intensiver Lektüre auch im Unterricht. In manchen Bundesländern sei das Lesen ganzer Bücher gar nicht mehr vorgeschrieben, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte beispielsweise für Thüringen, Niedersachsen und auch für Bremen ab der achten Klasse. Das Lesen sogenannter Ganzschriften sei aber wichtig, weil Leser sich dabei gründlich und vertieft auch in andere Charaktere und Lebenswelten hineindenken würden. Dadurch würden sie auch dazu animiert, über sich selbst nachzudenken, so der Philologenverband, der vor allem die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt.