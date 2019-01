Kulturnachrichten

Montag, 28. Januar 2019

Songtexte werden seit den 1950ern immer düsterer US-Studie hat 6.000 Hits ausgewertet. Songtexte in der Unterhaltungsmusik sind seit den 1950er Jahren tendenziell wütender und trauriger geworden. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Lawrence Technological University in Southfield (Michigan) hervor. Die Forscher haben die Texte von 6.000 Hits der Billboard-Hot-100-Charts aus sieben Jahrzehnten per Computer analysiert. Die Hitparade des Magazins "Billboard" beruht darauf, welche Lieder sich gut verkaufen und im Radio beziehungsweise bei Streaming-Diensten viel gespielt werden. Eine automatisierte Stimmungsanalyse von Songs, die zwischen 1951 und 2016 veröffentlicht wurden, sollte laut Mitteilung erfassen, welches Gefühl die Wörter und Phrasen des Textes transportieren. Demnach waren die Texte der 1950er Jahre eher fröhlich - und wurden seither tendenziell immer zorniger. Ausdrücke von Traurigkeit, Ekel und Angst hätten in Songtexten ebenfalls zugenommen. Die Veränderungen hätten vor allem damit zu tun, "was Musikkonsumenten jedes Jahr hören wollen", erklärte Mitautor Lior Shamir. Allerdings: Warum die Menschen offenbar immer mehr wütende oder traurige Texte hören wollen, haben die Forscher nicht ergründet.

Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in FaM Zum 70igsten Jubiläum einheitliche Dachmarke plus Fassbinder-Center Das Deutsche Filmmuseum und seine Partnerorganisationen rücken näher zusammen. Statt einzelner Namen für die verschiedenen Institutionen soll es künftig nur noch eine Dachmarke mit einheitlichem Design geben, wie Direktorin Ellen Harrington erklärte: Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, kurz DFF. Ziel sei, die vielfältigen Aktivitäten des Hauses besser sichtbar zu machen. Dazu gehören neben dem Museum auch ein Kino, Archive, Festivals, digitale Plattformen, Forschung und Bildungsprogramme. 2019 soll das geplante Fassbinder-Center Wirklichkeit werden. Damit wird der Nachlass des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder für Forschung und die Allgemeinheit zugänglich. Der schriftliche Nachlass umfasst Drehbücher, Finanzierungspläne, Drehpläne, Verträge, Produktionsakten und Korrespondenzen. Dazu kommen als Dauerleihgabe das Werk-, Foto-, Audio- und Videoarchiv.

Facebook-Tausch: Boris Palmer und Hasnain Kazim Politiker und Journalist wollen mit einwöchigem Experiment die Filterblase verlassen Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und der „Spiegel"-Redakteur Hasnain Kazim übernehmen ab Montag für eine Woche wechselseitig ihre Profile bei „Facebook". Den Tausch hatten sie am Ende eines öffentlichen Streitgesprächs vereinbart. Für beide ist es, nach eigener Aussage, der Versuch, die eigene Filterblase zu verlassen und ein anderes Publikum zu erreichen.

Tretjakow-Galerie: Festnahme nach Bilderklau Gemälde auf Baustelle gefunden Die russische Polizei hat das nur einen Tag zuvor aus der berühmten Moskauer Tretjakow-Galerie gestohlene Bild sichergestellt und einen Verdächtigen festgenommen. Laut Innenministerium habe der Mann das Bild des berühmten russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert auf einer Baustelle nahe Moskau versteckt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es nicht beschädigt worden. Es war am Sonntag vor den Augen verdutzter Besucher von der Wand abgehängt und mitgenommen worden. Das Bild ist auf 1890 datiert und hat einen Versicherungswert von rund 175 000 Euro. Es ist eine Leihgabe des Russischen Museums in St.Petersburg. Der Fall löste in Russland eine Debatte über Sicherheitsvorkehrungen in Museen aus. Im vergangenen Jahr hatte ein angetrunkener Mann ebenfalls in der Tretjakow-Galerie mit einem Metallpfosten auf ein berühmtes Bild des Künstlers Ilja Repin eingeschlagen. Die Leinwand zerriss an drei Stellen.

Arno Geiger hat Bremer Literaturpreis erhalten Förderpreis geht an den Münchner Autor Heinz Helle Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger ist mit dem Bremer Literaturpreis geehrt worden. Der 50-jährige Autor erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman "Unter der Drachenwand", in dem ein Soldat im Jahr 1944 im Mittelpunkt steht. Geigers Roman rage aus der Reihe der zeitgeschichtlichen Panoramen zur NS-Epoche heraus, urteilte die Jury. Die Literaturwissenschaftlerin und Jurorin Daniela Strigl sagte in ihrer Laudatio, der Autor habe mit seinem psychologischen Gebirgspanorama auf erhebende Weise gezeigt, wozu Literatur imstande sei, "was realistisches Erzählen jeder historischen Dokumentation voraushabe: die Überzeugungskraft der Erfindung". Einen mit 6.000 Euro dotierten Förderpreis bekam der deutsche Schriftsteller Heinz Helle für seinen Roman "Die Überwindung der Schwerkraft". Der Bremer Literaturpreis ist einer der ältesten der Bundesrepublik und wird von der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung des Bremer Senats vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Elfriede Jelinek, Marcel Beyer, Alexander Kluge und Friederike Mayröcker.

Medienboard Berlin-Brandenburg: Führungsduo bleibt Aufsichtsrat zufrieden mit der Arbeit von Kirsten Niehuus und Helge Jürgens Das Medienboard Berlin-Brandenburg behält seine Führungsspitze: Kirsten Niehuus und Helge Jürgens sollen fünf weitere Jahre Geschäftsführer bleiben. Das habe der Aufsichtsrat bereits im Dezember beschlossen, teilte das Medienboard am Montag mit. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke lobten deren Arbeit: „Kirsten Niehuus und Helge Jürgens haben den Film- und Medienstandort auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Die Herausforderungen der kommenden Jahre sehen wir bei ihnen in den besten Händen." Niehuus verantwortet seit 2004 die Filmförderung in der Region. Jürgens ist zum Beispiel für die Förderung von Handyinhalten und Spielen zuständig. Das Medienboard ist die gemeinsame Filmförderanstalt von Berlin und Brandenburg.

"Black Panther" holt wichtigsten Preis bei SAG Awards Superhelden-Epos holt zwei Auszeichnungen "Black Panther" hat bei der diesjährigen Gala des Hollywood-Schauspielerverbands SAG den wichtigsten Preis gewonnen. In Los Angeles bekam der Film um das fiktive afrikanische Reich Wakanda die Auszeichnung für das beste Filmensemble. Für "Black Panther" war es der zweite SAG Award des Tages: Die Produktion aus dem Hause Marvel Comics war vor der Zeremonie bereits als Film mit der besten Stunt-Besetzung geehrt worden. Der Preis für den besten Schauspieler ging an Rami Malek für seine Darstellung von Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody". Glenn Close wurde für ihre Rolle in dem Film "Die Frau des Nobelpreisträgers" ausgezeichnet. Die SAG Awards sind wie die Golden Globes ein wichtiger Gradmesser für die Oscar-Verleihung.

Man-Booker-Preis verliert Sponsor Investment-Unternehmen zieht sich nach 17 Jahren zurück Der renommierte britische Man-Booker-Literaturpreis verliert seinen langjährigen Sponsor, das Investment-Unternehmen "Man Group". Grund dafür ist unter anderem wohl auch die Kritik des britischen Journalisten und Bestseller-Autors Sebastian Faulks. Er hatte die Sponsorenschaft der Gruppe im vergangenen Jahr scharf kritisiert und die Hedgefonds-Firma als "den Feind" bezeichnet. Das Investment-Unternehmen hat nach Medien-Informationen seit 2002 insgesamt umgerechnet etwa rund 28 Millionen Euro in den Literaturpreis gesteckt. Zu den Preisträgern gehören namhafte Autoren wie Salman Rushdie, Ian McEwan und Margret Atwood. Die Stiftung, die den Preis alljährlich vergibt, sucht nun eine neue Geldquelle.

Cappella Andrea Barca mit Mozart-Medaille geehrt Auszeichnung erfolgte im Rahmen der Mozartwoche in Salzburg Die Cappella Andrea Barca ist bei der Mozartwoche in Salzburg mit der Goldenen Mozart-Medaille ausgezeichnet worden. Das Kammerorchester war und sei eine absolute Säule der Mozartwoche, sagte deren Intendant Rolando Villazón in seiner Laudatio. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung, die von der Stiftung Mozarteum Salzburg vergeben wird. Sie wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich um das Werk Mozarts verdient gemacht haben. Die Cappella Andrea Barca wurde von Pianist und Dirigent András Schiff 1999 gegründet und tritt jedes Jahr bei der Mozartwoche auf. Die Mozart-Medaille wird seit 1914 vergeben.

Relotius-Fälschungen: Reporterpreis-Jury erklärt sich Mitglieder sind "erschüttert und wütend" Viermal hat der Journalist Claas Relotius, dem die Fälschung vieler seiner Reportagen nachgewiesen wurde, den Deutschen Reporterpreis erhalten – jetzt hat sich die Jury der Auszeichnung zum ersten Mal ausführlich geäußert. Die Mitglieder seien "erschüttert", "enttäuscht" und "wütend". Sie schämten sich, diesem Betrüger auf den Leim gegangen zu sein. So heißt es in einer Erklärung der Jury, der renommierte Journalisten wie Nikolaus Brender, Friedrich Küppersbusch, Ines Pohl und Regine Sylvester angehören. Sie seien davon ausgegangen, dass "komplett erfundene Geschichten" es nicht in den "Spiegel" schafften. Claas Relotius hat inzwischen alle vier Preise zurückgegeben.