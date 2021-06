Sondersendung zur Wahl in Sachsen-Anhalt Gute Chancen für Reiner Haseloff

Moderation: Nana Brink und Korbinian Frenzel

Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt geht in den Endspurt. (AFP / Ronny Hartmann)

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steigt die Spannung. CDU und AfD liegen in einer Umfrage mit großem Abstand vor den anderen Parteien und könnten sich am Wahlabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Am kommenden Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Eine Mehrheit ohne die CDU als führende Regierungspartei scheint eher unwahrscheinlich: Amtsinhaber Reiner Haseloff ist laut Umfragen klarer Favorit für das Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt.

ZDF-Umfrage sieht CDU vorn

In der am Donnerstagabend veröffentlichen Umfrage des ZDF-Politbarometers für Sachsen-Anhalt käme die CDU auf 30 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD bliebe bei 23 Prozent. Die anderen Parteien liegen weit dahinter. Die FDP hat die Chance, wieder in den Landtag einziehen zu können.

Wir widmen uns der Wahl in Sachsen-Anhalt mit einer Sondersendung und sprechen über die Besonderheiten des Bundeslandes unter anderem mit dem Direktor des Landesamtes für Denkmalschutz, Harald Meller, Carmen Niebergall von der Plattform engagierter Christdemokraten, Jutta Dick von der Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt und unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach.

Die Themen: