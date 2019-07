Sommmerliche Musiktage Hitzacker Luft von anderem Planeten

Moderation: Volker Michael

Die Sopranistin Sarah Maria Sun singt im Eröffnungskonzert in Hitzacker (Rüdiger Schestag/Musiktage Hitzacker)

Der Auftakt der Sommerlichen Musiktage Hitzacker steht ganz im Zeichen des Anbruchs der Moderne: Arnold Schönbergs 2. Streichquartett singt Sarah Maria Sun mit dem Kuss-Quartett, außerdem gibt es Aribert Reimanns "Schöne Augen der Frühlingsnacht".

"Luft von anderem Planeten" besingt Arnold Schönberg mit Versen von Stefan George in seinem zweiten Streichquartett. Es steht an der Schwelle zur Moderne, an der Grenze zwischen Tonalität und Atonalität. Was könnte passender sein für die Eröffnung eines Kammermusikfestes, das sich als grenzenlos versteht?

Abseits des Gewöhnlichen

Die Sommerlichen Musiktage in der kleinen Elbestadt Hitzacker suchen mit ihrem diesjährigen Motto "...grenzenlos..." die Überwindung des Bekannten und Gewöhnlichen. Festivalleiter Oliver Wille, Mitglied des Kuss Quartetts, hat fürs Eröffnungskonzert ein Werk programmiert, das in Stimmung und Ausdruck eben jenes Streben nach Überwindung zeigt: Arnold Schönbergs 2. Streichquartett. Fast jeder Takt dieser Musik atmet die Suche nach Neuem und Unbekanntem. Dass in einem Streichquartett auch noch eine Sopranistin Verse von Stefan George singt, hat die Menschen zu Beginn des letzten Jahrhunderts doch ziemlich verwirrt.

Bei den sommerlichen Musiktagen Hitzacker spielt der Festival-Intendant Oliver Wille selbst mit auf (Rüdiger Schestag)

Im Eröffnungskonzert der Musiktage, das das Kuss Quartett und die Sopranistin Sarah Maria Sun bestreiten, korrespondiert Arnold Schönbergs Opus 10 mit einem Werk von Aribert Reimann. Der Berliner Komponist, der schon im Jahr 1988 Composer in Residence in Hitzacker war, bearbeitete Lieder des romantischen Komponisten Theodor Kirchner auf Texte Heinrich Heines. In diesem Werk, das für das Kuss Quartett geschrieben wurde, verknüpft Reimann die alten Lieder mit kurzen eigenen Bagatellen. Aribert Reimann wird auch beim Eröffnungskonzert der Sommerlichen Musiktage Hitzacker anwesend sein.

Sommerliche Musiktage Hitzacker

Verdo Konzerthalle

Aufzeichnung vom 27. Juli 2019

Aribert Reimann

"Die schönen Augen der Frühlingsnacht", Sechs Lieder von Theodor Kirchner

nach Gedichten von Heinrich Heine, für Sopran und Streichquartett bearbeitet

und verbunden mit sieben Bagatellen für Streichquartett

Arnold Schönberg

Streichquartett Nr. 2 fis-Moll op. 10

Sarah Maria Sun, Sopran

Kuss Quartett