Sommerliche Musiktage Hitzacker Bläsermusik in der Sommerfrische

Moderation: Stefan Lang

Nach dem gewonnenen ARD-Wettbewerb 2014 schwer beschäftigt: das Azahar Ensemble. (Igor Cortadellas)

Das spanische Azahar Ensemble hat sich nach der duftenden Orangenblüte benannt. Von dem Bläserquintett sind auf den Sommerlichen Musiktagen in Hitzacker frische Interpretationen zu erwarten - auch bei Beethoven, der in diesem Jahr im Fokus steht.

Es ist eines der ältesten, traditionsreichsten Musikfeste in Deutschland. Bemerkenswert ist, das Sommerliche Musiktage Hitzacker erfindet sich immer wieder neu und bleibt eine innovative Unternehmung, die immer am letzten Juli-Wochenende an die romantische Elbe einlädt.

Das Motto: "Beethoven!"

Er ist der Klassischste unter den Klassikern - so gilt es. Wenn man Beethoven aber in den Kontext stellt, wenn man ihn neu verortet, dann erkennt man ihn in seiner radikalen, immer modernen Tonsprache. Er stand musikalisch nie still und so kann das Publikum bis heute Neues in seiner Musik entdecken.





Ludwig van Beethoven - Statue in seinem Geburtsort Bonn (dpa / picture-alliance / Oliver Berg)



Die Sommerlichen Musiktage in Hitzacker widmen sich dem Komponisten ganz bewusst zwei Jahre vor dem großen Beethoven-Gedenkjahr. Im Jahr Die Sommerlichen Musiktage in Hitzacker widmen sich dem Komponisten ganz bewusst zwei Jahre vor dem großen Beethoven-Gedenkjahr. Im Jahr 2020 wird der 250. Geburtstag des Giganten weltweit gefeiert. Und so findet sich auch im Programm des Azahar Ensembles ein Werk Beethovens zwischen spanischen Kompositionen - Tradiertes trifft damit auf Gegenwärtiges.

Musiker kommen aus spanischem Jugendorchester

"Azahar" ist der aus dem Arabischen stammende Name der Blüten von Zitrusbäumen, insbesondere des Orangenbaums. Diesen Namen trägt das Bläserquintett, das sich 2010 aus Musikern des Nationalen Jugendorchesters von Spanien gründete und beim Ausnahmefagottisten Sergio Azzolini in Basel studierte. Mit dem Gewinn des ARD-Wettbewerbes im Jahr 2014 eröffnete sich für die jungen Musiker die Möglichkeit, weltweit zu musizieren.

Die 73. Sommerlichen Musiktage Hitzacker finden vom 28. Juli bis 5. August 2018 statt.





Aufzeichnung vom Vormittag aus dem VERDO-Konzertsaal

Anton Reicha

Bläserquintett D-Dur op. 91 Nr.3

Joan Magrané Figuera

"Un tapis" für Bläserquintett

Ludwig van Beethoven

Bläserquintett Es-Dur op. 4

Joaquín Turina

"Mujeres españolas" op. 73

(in der Bearbeitung von José Luís Turina)

Azahar Ensemble

Frederic Sánchez Muñoz, Flöte

Maria Alba Carmona Tobella, Oboe

Miquel Ramos Salvadó, Klarinette

Antonio Lagares Abeal, Horn

María José García Zamora, Fagott