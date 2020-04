Kulturnachrichten

Donnerstag, 9. April 2020

Somalische Musiklegende Hudeydi gestorben Die somalische Musiklegende Ahmed Ismail Hussein Hudeydi ist tot. Das teilte die Direktorin der somalischen Kulturvereinigung in der britischen Hauptstadt, Hanna Ali, über Twitter mit. Der "King of Oud", wie er nach seinem traditionellen Saiteninstrument genannt wurde, wurde 92 Jahre alt. Ali würdigte Hudeydi als Vater der modernen somalischen Musik, aber auch als Schlüsselfigur im somalischen Unabhängigkeitskampf. Seine Musik habe den langen Weg zu Freiheit und Autonomie verkörpert. 1990 floh Hudeydi vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat und lebte seitdem in London. Hudeydi starb dort an den Folgen einer Corona-Infektion.

Die Coronakrise bringt den "Welttag des Buches" durcheinander Die Coronakrise bringt auch den "Welttag des Buches" am 23. April durcheinander.

Zahlreiche geplante Veranstaltungen werden auf September verschoben, wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels mitteilte. So soll die Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte", zu der an Schulklassen Büchergutscheine verschenkt werden, am 20.September, dem Weltkindertag, stattfinden. Die Reihe "Verlagebesuchen", bei der Verlage ihre Türen für Besucher öffnen, wurde auf den 18. bis 21. September gelegt. Zum eigentlichen "Welttag des Buches" sind am 23. April Online- und Social-Media-Aktionen geplant.

Buzzfeed Deutschland will weiter produzieren Auch nach der Ankündigung des digitalen US-Medienunternehmens Buzzfeed, sich vom Deutschlandgeschäft trennen zu wollen, arbeitet die deutsche Redaktion ungehindert weiter. Das hat der Chefredakteur von Buzzfeed Deutschland, Daniel Drepper, der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Außerdem will sich die Redaktion auch an der Suche nach neuen Investoren beteiligen. Gestern hatte das Mutterunternehmen in den USA mitgeteilt, dass wegen der Coronakrise ein Käufer für das Deutschlandgeschäft gesucht werde. Buzzfeed Deutschland gibt es Drepper zufolge seit gut fünf Jahren. Das Unternehmen verbreitet unter anderem Nachrichten und Entertainment-Inhalte über die eigene Website aber auch über Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter.

Universität Köln erhält Archiv für Kunstmarktforschung Das Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung wird Teil der Kölner Universität. Die Eingliederung diene der Absicherung des Instituts, teilten das Kulturministerium von NRW, die Hochschule und die Stadt Köln mit. Der Bundesverband deutscher Galerien hatte das Archiv 1992 als weltweit erstes Spezialarchiv zur Geschichte des Kunsthandels gegründet. Es sammelt und bewahrt die Archive bedeutender Galerien, Kunsthandlungen und Auktionshäuser. NRW Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen sagte, dass durch die Eingliederung in die Kölner Universität auch neue Anknüpfungspunkte für die kunsthistorische Forschung und die Provenienzforschung entstehen würden.

Dehio-Buchpreis für Ulla Lachauer und Gusel Jachina Der Georg-Dehio-Buchpreis geht in diesem Jahr an die deutsche Autorin Ulla Lachauer und die russische Schriftstellerin Gusel Jachina, wie das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Potsdam mitteilte. Lachauer wird für ihr literarisches Gesamtwerk mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Sie beschäftige sich als Buchautorin, Filmemacherin und Radiojournalistin seit Jahrzehnten mit Themen der deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa, in Russland und Kasachstan, hieß es zur Begründung der Jury. Gusel Jachina erhält für ihren Roman "Wolgakinder" den Förderpreis. Der Georg-Dehio-Buchpreis will unter anderem auf die Traditionen und Interferenzen der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa hinweisen. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro wird vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bereitgestellt. Die Auszeichnungen sollen am 1. Oktober in Berlin übergeben werden.