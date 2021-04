Solveig Slettahjell & Band Von Monk bis Waits

Moderation: Carsten Beyer

Solveig Slettahjell (ACT-CF-Wesenberg)

Die norwegische Sängerin Solveig Slettahjell gehört zu den großen Stimmen Skandinaviens. Seit über 20 Jahren bewegt sie sich zwischen Jazz, Pop und Folk, schreibt eigene Lieder und bearbeitet die Klassiker von Tom Waits bis Thelonius Monk.

Solveig Slettahjell wurde 1971 in Oslo geboren und wuchs als Kind in der kleinen Stadt Orkanger in der Nähe von Trondheim auf. Ihr Vater war Pastor, daher begann sie schon mit 7 Jahren im Chor zu singen. Später erhielt Solveig Slettahjell klassischen Gesangs- und Klavierunterricht und studierte an der Norwegischen Musikakademie unter anderem bei Sidsel Endresen.

Eine neue melodische Dimension

Über die Jahre hat Solveig Slettahjell zu einem ganz eigenen Gesangsstil gefunden: Sie zerdehnt die Noten zu langen fließenden Bögen, findet ungewöhnliche Betonungen und schafft so eine Art Slowmotion–Jazz. Von einer "neuen melodischen Dimension" hat sie einmal gesprochen, die sie mit ihrer Musik anstrebt.

Heimspiel vor reduziertem Publikum

Mit ihrem vielfältigen Programm trat Solveig Slettahjell im Juli 2020 mit ihrer Band beim Jazz-Festival im norwegischen Molde auf – mit einem Repertoire, das von den Songs des Musicals "My Fair Lady über Thelonius Monk und Billie Holiday bis hin zu Tom Waits Songs reicht. Die Zuschauerzahl bei diesem Konzert war aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt. Trotzdem haben die Besucher ihrer berühmten Landsfrau einen warmen Empfang bereitet.

Solveig Slettahjell, Gesang

Andreas Ulvo, Piano

Trygve Waldemar Fiske, Kontrabass

Pal Hausken, Schlagzeug

Molde Jazz

Domkirke, Molde

Aufzeichnung vom 16.07.2020