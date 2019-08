Solsberg Festival: Der Chor des Lettischen Rundfunks Musizieren unter Freunden

Moderation: Ruth Jarre

Der Chor des Lettischen Rundfunks wurde schon neun Mal mit dem angesehenen lettischen Musikpreis ausgezeichnet. (Chor des Lettischen Rundfunks / Matīss Markovskis)

2006 erfüllte sich Cellistin Sol Gabetta mit ihrem "Solsberg Festival" einen Traum: Musizieren mit Freunden an einem historisch anregenden Ort. Seitdem werden hier musikalische zu menschlichen Freundschaften. Neu dabei: der Lettische Rundfunkchor.

Sol Gabetta ist die Gründerin des "Solsberg Festivals", das seit 2006 besteht. Die argentinische Cellistin hat sich in der Nähe des Schweizer Ortes am Hochrhein niedergelassen und lädt nun Jahr für Jahr Musiker für Konzerte in barocken Kirchen wie der in Rheinfelden ein.

Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden ist Konzertort für das "Solsberg Festival". (Stadtkirche St. Martin Rheinfelden / Thomas Entzeroth)

Dieses Mal war auch der Chor des Lettischen Rundfunks eingeladen. Er zählt zu den führenden Kammermusikensembles Europas und hat sich dank seiner erlesenen Repertoireauswahl und der Feinheit des Ausdrucks fest auf der kulturellen Weltkarte etabliert. Seit 1992 wird der Chor von zwei Dirigenten geleitet: Sigvards Kïava als Musikdirektor und Hauptdirigent sowie Kaspars Putniņš. Und so stand auch diese Begegnung unter dem Motto, neue Freundschaften zu knüpfen – denn das ist schließlich der Kern des Festivals.

Aufzeichnung des Konzertes vom 15. Juni 2019 in der Stadtkirche Rheinfelden

Ēriks Ešenvalds

"A Drop in the Ocean"

Arvo Pärt

Sieben Magnificat-Antiphonen

Gustav Mahler

Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5 cis-Moll, bearbeitet von Gérard Pesson

Peter Tschaikowsky

Liturgie des Heiligen Chrysostomos op. 41 (Auszug)

Lettischer Rundfunkchor

Leitung: Sigvards Kļava