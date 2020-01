Kulturnachrichten

Freitag, 17. Januar 2020

Sohn von J.R.R. Tolkien ist tot Er war verantwortlich für die Bearbeitung und die Herausgabe eines großen Teils der Werke seines Vaters J.R.R. Tolkien: Nun ist Christopher Tolkien im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte die Tolkien-Gesellschaft mit. Für die Welt, die sein Vater mit "Herr der Ringe" erfand, zeichnete der 1924 im englischen Leeds geborene Christopher Tolkien viele der Originalkarten von "Mittelerde". Nach dem Tod seines Vaters 1973 kümmerte er sich weiter um dessen Werk.

73 Nominierungen für Grimme-Preis 73 Nominierungen gehen in das Rennen um den Grimme Fernsehpreis, darunter die Serie "How to sell Drugs online (fast)" (Netflix), die Comedy "Joko & Klaas" (Pro Sieben), der Film "Elternschule" (SWR), das kleine Fernsehspiel "Das Menschenmögliche" (ZDF) und die Datingshow "Prinz Charming" (RTL). Die Kandidaten wählten die Kommissionen in den vier Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend aus. "2019 war ein Jahr, das uns als Gesellschaft gefordert hat", sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. Themen des Jahres wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall oder Seenotrettung spiegelten sich in den Einreichungen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern sind neun Produktionen privater Anbieter und drei Netflix-Serien unter den Wettbewerbsbeiträgen. Die Preisträger werden am 27. März in Marl ausgezeichnet. Der undotierte Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.

Iran-Krise verhindert Ausstellung in Frankfurt Wegen der Unruhen im Iran ist eine Ausstellung im Archäologischen Museum Frankfurt vorerst geplatzt. Die für Frühjahr 2020 geplante Sonderausstellung "Tod im Salz. Eine archäologische Ermittlung in Persien" wurde "kurzfristig auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben", wie das Museum mitteilte. "Grund ist die Rücknahme der Verträge bzw. Angebote der Versicherungs- und Kunsttransportunternehmen unter Hinweis auf die seit Jahresbeginn 2020 nochmals verschärfte politische Lage im Mittleren Osten", erklärte das Museum. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Archäologische Museum die Ausstellung zusammen mit dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, dem Archaeological Museum und dem Iranischen Nationalmuseum in Teheran vorbereitet. Frankfurt hofft nun "auf eine baldige Fortführung der Ausstellungsvorbereitungen".

Studie zu kolonialem Erbe in Thüringen angestrebt Die rot-rot-grüne Landesregierung strebt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe in Thüringen an. Das geht aus dem Vertrag für eine Minderheitsregierung hervor. "Wir sind uns des bis heute sichtbaren kolonialen Erbes bewusst und setzen uns deshalb für eine kritische Aufarbeitung der kolonialen Spuren und Kontinuitäten auch in Thüringen ein", heißt es in dem Regierungsprogramm. Dafür solle eine Studie in Auftrag gegeben werden. Am Mittwoch hatten Linke, SPD und Grüne einen Regierungsvertrag für eine mögliche Minderheitsregierung unter Dach und Fach gebracht. Das Programm wollen sie am Freitag öffentlich vorstellen.

Cate Blanchett leitet Jury der Filmfestspiele in Venedig Cate Blanchett wird in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele von Venedig leiten. Die australische Oscar-Preisträgerin sei nicht nur eine "Ikone des zeitgenössischen Kinos", sondern engagiere sich auch für Umweltschutz und die Position von Frauen in einer von männlichen Vorurteilen geprägten Branche, erläuterte Filmfest-Direktor Alberto Barbera ihre Wahl. Blanchett spielte in Filmen wie "Aviator" oder "Blue Jasmine". Das Festival von Venedig ist eines der wichtigsten der Welt und findet im September statt.