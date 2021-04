Kulturnachrichten

Samstag, 1. Mai 2021

Sky distanziert sich von Noel Clarke Der Fernsehsender Sky hat sich nach Belästigungsvorwürfen von dem britischen Schauspieler Noel Clarke distanziert. Man werde nach den Enthüllungen alle Beteiligungen des Schauspielers in laufenden Produktionen stoppen, teilte der Sender am Freitag mit. "Sky steht gegen alle Formen der sexuellen Belästigung und des Mobbings und nimmt Anschuldigungen dieser Art sehr ernst", schrieb der Sender in einer Mitteilung. Der 45-jährige Clarke hatte eigentlich in der vierten Staffel der Sky-Serie "Bulletproof" mitspielen sollen. Der "Guardian" hatte zuvor die Vorwürfe zahlreicher Schauspielkolleginnen gegen Clarke publik gemacht. Die Zeitung berichtete über Schilderungen von 20 Frauen, die professionell mit dem Schauspieler und Regisseur zu tun hatten und dem 45-Jährigen sexuelle Belästigung und Übergriffe vorwerfen. Noel Clarke selbst und seine Anwälte wiesen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.

75. Ruhrfestspiele starten digital Zum Auftakt der 75. Ruhrfestspiele heute in Recklinghausen sind wegen der Corona-Pandemie anstelle des traditionellen Kulturvolksfestes zahlreiche Online-Veranstaltungen geplant. Den Anfang macht am späten Vormittag ein Klassik-Sextett mit Barockmusik aus einer Recklinghauser Autowerkstatt, gefolgt von einer Lesung der Autorin Tupoka Ogette. Auch die Maikundgebung des DGB unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" findet online statt. Die offizielle Eröffnung ist dann am 2. Mai. Die Festrede hält die Dramatikerin und Essayistin Enis Maci, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprechen Grußworte. Das Bühnenprogramm der Festspiele startet anschließend online mit der Deutschlandpremiere von "Die Seidentrommel" des 87-jährigen Schauspielers und Regisseurs Yoshi Oida. Wen es dennoch zum Festspielhaus zieht, kann dort eine Open-Air-Fotoausstellung mit Fotografien von Festspiel-Besuchern aus 75 Jahren sehen - eine Hommage an das Publikum.

Wagner-Festspiele sollen stattfinden Die Bayreuther Festspiele 2021 sollen trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das haben die Mitglieder des Verwaltungsrates der Festspiele am Freitag bekanntgegeben. Die Veranstaltungen auf dem Grünen Hügel sollten unter Beachtung der notwendigen Hygienekonzepte sowie gesetzlicher und behördlicher Regelungen ausgetragen werden, hieß es. Wie viele Zuschauer bei den Vorstellungen zugelassen werden, sei noch nicht entschieden. Die Entwicklung der Pandemie unterliege nach wie vor großer Dynamik.

Haus der Geschichte mit neuem Präsidenten Harald Biermann wird mit Beginn des nächsten Jahres neuer Präsident im Haus der Geschichte in Bonn. Der derzeitige Präsident Hans Walter Hütter geht dann in den Ruhestand. Biermann war bisher Vertreter des Präsidenten und Direktor Kommunikation. Er sei einstimmig vom Kuratorium der "Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" berufen worden, teilte das Haus mit. Biermann übernehme mit der geplanten Erneuerung der Dauerausstellung "eine ebenso bedeutende wie fordernde Aufgabe", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu seiner Wahl. Das Haus der Geschichte präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ausstellungsstücken gehören zum Beispiel der Sprechzettel des SED-Politbüro-Mitglieds Günter Schabowski zur Maueröffnung am 9. November 1989 und der Studioschreibtisch aus der "Harald Schmidt Show". Insgesamt werden über eine Million Objekte aufbewahrt.