Kulturnachrichten

Montag, 12. November 2018

Skandal um Literaturnobelpreise Der Berufungsprozess wegen Vergewaltigung hat begonnen Gegen den Mann im Zentrum des Skandals um die Literaturnobelpreise, Jean-Claude Arnault, hat der Berufungsprozess wegen Vergewaltigung begonnen. Die Vorinstanz hatte den Mann des einstigen Akademiemitglieds Katarina Frostenson im Oktober zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Während Arnault einen Freispruch erreichen will, wollen die Anwälte des Opfers eine zweite Verurteilung wegen einer weiteren Vergewaltigung derselben Frau vor sieben Jahren erreichen. Die Vorwürfe gegen Arnault haben die Schwedische Akademie und das Literaturnobelpreiskomitee bis ins Innerste erschüttert. Er soll auch seit 1996 die Namen von sieben Literaturnobelpreisträgern vor der Bekanntgabe durchgesteckt haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Im November 2017 hatten 18 Frauen den Skandal ins Rollen gebracht, als sie in einer schwedischen Zeitung Arnault sexuelle Übergriffe vorwarfen. Wegen des Skandals zog sich Frostenson, die frühere Sekretärin Sara Danius und Jayne Svengnungsson aus der Akademie zurück. Das hat auch zu Diskussionen darüber geführt, warum Frauen die Konsequenzen für das Fehlverhalten eines Mannes tragen. Wegen des Tumultes wurde in diesem Jahr kein Literaturnobelpreis vergeben.

Medaille aus Willy-Brandt-Ausstellung gestohlen Sie war Brandt 1971 zum Friedensnobelpreis überreicht worden Aus der Berliner Dauerausstellung über das Leben des SPD-Politikers und Bundeskanzlers Willy Brandt ist die Nachbildung einer Goldmedaille gestohlen worden. Ein Unbekannter entwendete die Medaille in der Nacht zum Montag aus dem "Forum Willy Brandt Berlin" Unter den Linden, wie die Polizei mitteilte. Das Replikat war Brandt 1971 zum Friedensnobelpreis überreicht worden. Nach ersten Erkenntnissen kletterte der Einbrecher kurz vor Mitternacht über ein rückseitiges Metalltor und hebelte die Tür zu den Ausstellungsräumen auf. Dort schlug der Täter eine Glasvitrine ein und entwendete die nachgebildete Goldmedaille.

West Eastern Divan Orchestra beendet US-Tournee Barenboim dirigierte Strauss und Tschakowsky Mit einem Konzert in Los Angeles ist die US-Tournee des West Eastern Divan Orchestra mit dem Dirigenten Daniel Barenboim zu Ende gegangen. Das Orchester mit Musikern aus Nahost hatte zuvor in Chicago, Washington, New York und Berkeley gastiert, wie die Daniel Barenboim Stiftung mitteilte. Auf dem Programm standen "Don Quixote" von Richard Strauss und die 5. Symphonie von Pjotr Tschaikowsky. Die US-Tournee war Teil der vom Auswärtigen Amt geförderten Kulturinitiative "Wunderbar Together Germany and the US". Zuletzt hatte das Orchester Anfang 2013 mit einem Zyklus der Beethoven-Symphonien in den USA gastiert. Barenboim, der auch Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper ist, hatte das Orchester mit israelischen und arabischen Musikern 1999 zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Edward Said gegründet.

100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland Festakt im Deutschen Historischen Museum in Berlin Mit einem Festakt wurde am Vormittag der 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland gewürdigt. Bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass bis zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in Deutschland "noch viel zu tun" sei. Als Beispiele nannte sie die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, aber auch die Vertretung von Frauen in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Dabei sieht die Kanzlerin nicht nur Frauen gefordert: "Wir können Gerechtigkeit und Fairness in unserer Gesellschaft nur miteinander und nicht gegeneinander erreichen", sagte Merkel. Quoten für Frauen seien wichtig gewesen, "aber das Ziel muss Parität sein, Parität überall", forderte die Kanzlerin. Es dürfe auch keine Rückschritte geben, mahnte die Kanzlerin und nannte den Bundestag als Beispiel. In der jüngsten Legislaturperiode waren 36,5 Prozent der Abgeordneten Frauen, mit der Bundestagswahl 2017 schrumpfte ihr Anteil auf 30,9 Prozent. "Das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat", bemängelte Merkel. Damit könne Deutschland nicht zufrieden sein.

Wiedererworbenes Nolde-Gemälde in Erfurt Es war 1937 von den Nazis entfernt worden Besucher des Erfurter Angermuseums können künftig wieder Emil Noldes "Begonien (Rot und Gelb)" bestaunen. Die Stadt präsentierte das Gemälde, das sie wieder erworben hat. 1937 war es im Zuge der NS-Diffamierungsaktion "Entartete Kunst" entfernt worden. Der Expressionist Nolde (1867-1956) hatte das Bild 1929 geschaffen, ein Jahr später kaufte das Angermuseum es erstmals.1939 ersteigerte ein Käufer in Luzern das Gemälde, im Frühjahr 2017 tauchte es erstmals wieder auf dem Kunstmarkt auf. Die Stadt Erfurt versuchte zunächst erfolglos, es zu ersteigern. Doch später bot der Käufer, der 2017 mehr geboten hatte, das Bild der Stadt an - nachdem ihm dessen kulturpolitischer Hintergrund bewusst geworden war. Der Preis belief sich demnach auf 1,433 Millionen Euro. Die Kosten teilten sich die Stadt Erfurt, der Freistaat Thüringen, die Ernst von Siemens Kunststiftung, der Bund und die Kulturstiftung der Länder.

Journalisten erhalten Hessischen Kulturpreis Die drei Preisträger von der FAZ und dem HR stünden für Qualitätsjournalismus Der Hessische Kulturpreis 2018 wird am Freitag in Frankfurt an die Journalistinnen Heike Schmoll und Regina Oehler sowie an den Journalisten Andreas Platthaus verliehen. Die drei Preisträger stünden für seriösen und gut recherchierten Qualitätsjournalismus, ihre Beiträge vermittelten Orientierung und erklärten in ansprechender Sprache komplexe Sachverhalte, so Ministerpräsident Volker Bouffier. Schmoll und Platthaus arbeiten für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Oehler für den Hessischen Rundfunk (HR). Der mit 45.000 Euro verbundene Preis, den sich die drei Journalisten teilen, ist einer der höchst dotierten Kulturauszeichnungen in Deutschland. Er würdigt seit 1982 besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft und Kulturvermittlung. Der Preis ging bislang unter anderen an Jürgen Habermas, Navid Kermani, Kardinal Karl Lehmann und Volker Schlöndorff. Im vergangenen Jahr wurden die Frankfurter Wissenschaftler Matthias Lutz-Bachmann und Volker Mosbrugger ausgezeichnet.

Eingeschränkte Gebetszeiten im Tadsch Mahal Die Empörung der Muslime in Indien ist groß Muslime in Indien reagieren empört auf weitreichende Einschränkungen der Gebetszeiten am islamischen Heiligtum Tadsch Mahal. Die Entscheidung der indischen Behörde für Archäologie sei "Teil eines besorgniserregenden Trends" und 'ein weiterer Affront der hindu-nationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi', erklärten Vertreter islamischer Organisationen Die Archäologiebehörde hatte die Maßnahmen mit Sicherheitserwägungen sowie mit dem Schutz des historischen Baudenkmals vor dem steigenden Besucheransturm begründet, wie es hieß. Sie folgte damit einem Urteil von Indiens Oberstem Gericht. Die Bausubstanz des Unesco-Weltkulturerbes Tadsch Mahal im Bundesstaat Uttar Pradesh leidet unter dem Ansturm von fast acht Millionen Besuchern jährlich. Radikale Hindus sehen im Tadsch Mahal, das der muslimische Großmogul Shah Jahan vor fast 400 Jahren als Grabmal für seine große Liebe Mumtaz errichten ließ, einen von "Verrätern" erbauten "Schandfleck".

Erste Warhol-Retrospektive seit 30 Jahren Gezeigt werden in New York mehr als 350 seiner Werke Die erste große US-Retrospektive zum Werk des Künstlers Andy Warhol seit rund 30 Jahren ist im New Yorker Whitney Museum zu sehen. "Das ist die Andy-Warhol-Retrospektive, an der alle anderen Andy-Warhol-Retrospektiven in Zukunft gemessen werden", sagte Whitney-Direktor Adam Weinberg bei einer Vorbesichtigung. Die Ausstellung mit mehr als 350 Werken sei "eine der komplexesten Unternehmungen unserer Geschichte", aber auch "eine der beeindruckendsten". Die Schau "Andy Warhol - From A to B and Back Again" ist bis zum 31.März angesetzt. Warhol gilt als einer der bekanntesten Vertreter der Pop-Art und als einer der bedeutendsten amerikanischen Künstler des vergangenen Jahrhunderts.

NDR Sachbuchpreis für Demokratieforscher Die Auszeichnung geht an die US-Amerikaner Levitsky und Ziblatt Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Kultur Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an die US-amerikanischen Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt für ihr Werk "Wie Demokratien sterben". Das Buch untersuche anhand historischer Beispiele, warum Demokratien an Kraft verlieren können und was zu ihrer Stabilisierung getan werden kann, erklärte der Jury-Vorsitzende und NDR Programmdirektor Hörfunk, Joachim Knuth, in Hamburg. Vieles davon könne auf Europa übertragen werden. Johann Hinrich Claussen, Jury-Mitglied und EKD-Kulturbeauftragter, lobte das Buch als "packend und mitreißend", weil es ein Schlaglicht auf das schleichende Sterben von Demokratie werfe.Levitsky und Ziblatt leiten gemeinsam das neue "Challenges to Democracy Research Cluster" der Harvard University und forschen zu Demokratieprozessen und zur Entstehung von autoritären Regimen. Ihr Buch war ein "New-York-Times"-Bestseller und ist in 15 Sprachen übersetzt worden.

Thielemann wehrt sich gegen Bachler Chefdirigent droht zu gehen Der Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, wehrt sich gegen den zukünftigen künstlerischen Leiter der Salzburger Osterfestspiele, Nikolaus Bachler. Die Salzburger Nachrichten veröffentlichten E-Mails von Thielemann, in denen er deutlich macht, dass er nicht mit Bachler zusammenarbeiten will. Demnach drohte der Dirigent, dass er im Fall einer Berufung Bachlers gehen werde. Die Zeitung "Die Welt" spekuliert, Thielemann solle vergrault werden, damit Bachler den Dirigenten Kirill Petrenko nachholen könne. Dieser ist derzeit Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper, deren Intendant Bachler ist.

Bester Slam-Poet kommt aus Düsseldorf Kindler ist neuer Meister im Poetry Slam Der Düsseldorfer Jean-Philippe Kindler ist neuer Meister im Poetry Slam. Er gewann in Zürich das Finale der 22. Deutschsprachigen Meisterschaften. Der 22-Jährige überzeugte das Publikum mit zwei politischen Texten zur Me-Too-Debatte und zum Mindestlohn. Überhaupt befassten sich sehr viele Texte mit der Ungleichheit von Arm und Reich. Beim Poetry Slam tragen die Künstler selbst geschriebene Texte vor. Eine Publikums-Jury bewertet den Auftritt und schickt die Besten über mehrere Runden ins Finale, wo am Ende der Applaus des Publikums entscheidet. Bei den Meisterschaften waren knapp 200 Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angetreten. Nach Angaben der Veranstalter besuchten rund 15 000 Menschen das fünftägige Festival in Zürich. Die nächste Meisterschaft im Poetry Slam wird 2019 in Berlin veranstaltet.

Deutscher Karikaturenpreis für Greser und Lenz Geflügelter Bleistift in Gold für Karikaturisten-Duo Das Karikaturisten-Duo Achim Greser und Heribert Lenz ist mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet worden. Die beiden Zeichner erhielten in Bremen den "Geflügelten Bleistift in Gold" für ihre Zeichnung "Hasenzüchter". Sie zeigt die Vereinsmeisterschaft der Hasenzüchter in einem deutschen Dorf, bei der ein Salafist den zweiten Platz gewinnt. Der erste Platz bleibe in deutscher Hand, und die Sieger könnten ihre Schadensfreude gerade noch so verbergern. Die Szene spiegele den Zeitgeist wider, sei explosiv und deshalb preiswürdig, begründete die Jury ihre Wahl. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Greser und Lenz zeichnen regelmäßig für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", den "Stern" und das Satiremagazin "Titanic". Weitere Preise gingen an den Cartoonisten Til Mette, das Duo Elias Hauck und Dominik Bauer sowie die Zeichnerin Sabine Winterwerber.

Erster Berliner Verlagspreis vergeben Drei Verlage ausgezeichnet In Berlin ist das erste Mal der Berliner Verlagspreis vergeben worden. Gleich drei Verlage erhielten dabei den ersten Preis. Den mit 35 000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt der Verlag Klaus Wagenbach. Zwei jeweils mit 15 000 Euro verbundene Förderpreise gingen an den Verlag Reprodukt und an das Verlagshaus Berlin, wie der Landesverband Berlin-Brandenburg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mitteilte. Die Verlage zeichnen sich durch Neuerungen und ein eigenständiges Profil aus, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Verlagspreise wurden bei einem Festakt im Deutschen Theater überreicht. Der Preis war im Frühjahr von den Senatsverwaltungen für Kultur und Wirtschaft ins Leben gerufen worden. Er wird einmal jährlich an unabhängige Verlage vergeben, um den Branchen-Standort Berlin zu stärken. Die Gesamtdotierung des Verlagspreises von 65 000 Euro soll die höchste in Deutschland sein.

Cat content in Ägypten Archäologen finden Dutzende Katzenmumien Archäologen haben in Ägypten Dutzende Katzenmumien in Grabkammern entdeckt. In drei Gräbern nahe der Hauptstadt Kairo seien die konservierten Tiere gefunden worden, teilte Antikenminister Chaled al-Enani mit. Die Kammern hätten als Nekropole für die mehr als 3000 Jahre alten Katzen gedient. Außerdem wurden 100 vergoldete Holzstatuen von Katzen entdeckt sowie eine Skulptur aus Bronze, die der Katzengöttin Bastet gewidmet war. Bastet wurde als Beschützerin gegen das Böse und Göttin der Fruchtbarkeit verehrt. Andere Statuen aus Holz stellen einen Löwen, eine Kuh und einen Falken dar. Schon vor rund 4000 Jahren hielten reiche Ägypter Katzen als Haustiere. Forscher gehen davon aus, dass Dutzende Millionen Tiere mumifiziert wurden. Ägypten hat in den vergangenen Monaten eine Reihe archäologischer Entdeckungen bekanntgemacht - wohl auch in der Hoffnung den Tourismus im Land anzukurbeln. Er ist eine Haupteinnahmequelle für das Land.