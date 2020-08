Singendes Land Südafrika Chorkultur am Kap

Gast: Pieter Bezuidenhout, Komponist und Chorleiter; Moderation: Haino Rindler

Horizons Project Choir, Leitung Pieter Bezuidenhout (Chris de wet)

Singen ist ein großer Bestandteil des sozialen Lebens, auch in Südafrika. Besonders da, sagen südafrikanische Chorsängerinnen und -sänger. Wie blicken auf die Perspektiven der vielfältigen, lebendigen Chorszene des Landes in Zeiten von Covid-19.

Bewegung und Tanz sind seit jeher wichtige Bestandteile der südafrikanischen Musik. Eine stimmige und ausdrucksstarke Choreografie gehört zu jedem Chorauftritt. Der Komponist und Chorleiter Pieter Bezuidenhout aus Pretoria hat vor sechs Jahren den "Horizons Project Choir" gegründet, um neue südafrikanische Chormusik aufzuführen.

Zweimal im Jahr trifft sich der Projektchor für Workshops, Konzerte und Begegnungen. Jedes dieser Treffen ist einem anderen Genre in der Chormusik gewidmet.

Pieter Bezuidenhout ist Dirigent und ein bekannter Komponist in Südafrika. (Pieter Bezuidenhout / Archiv)

Welche Rolle spielen heute soziale Themen wie Diskriminierung in der Chormusik? Welchen Raum nimmt die Chormusik aktuell in Südafrika ein? Wie wird ein interkultureller Dialog von der jungen Komponistengeneration verarbeitet?

Wie sieht die Chorpraxis aus in einem Land voller Gesangstalente? Welche Akzeptanz hat südafrikanische Chormusik bei uns? Wir schauen gemeinsam mit Pieter Bezuidenhout über den Tellerrand der westlichen Chorkultur.