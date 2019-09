Simone Paganini: "Fake News in der Bibel" Josef war kein Zimmermann

Von Uwe Bork

Die Erde wurde natürlich nicht in sieben Tagen erschaffen - auch wenn in der Bibel anderes steht. Der Theologe Simone Paganini legt kenntnisreich und kurzweilig dar, wie es Mythen wie diese in das heilige Buch geschafft haben.

Nein, er war wohl doch nicht der Sohn eines Zimmermanns. Jesus von Nazareth, Sohn Gottes und nach weit verbreiteter Meinung Ziehsohn eines unbedeutenden Handwerkers aus einem nicht minder unbedeutenden Dorf in Galiläa, stammte vermutlich aus nicht ganz so kleinen Verhältnissen. Nach dem von Simone Paganini vorgestellten aktuellen Erkenntnisstand war der biblische Josef eher Steinmetz, Baumeister oder sogar Architekt als simpler Tischler.

Paganini, unter anderem durch eine Theologie-Professur an der RWTH Aachen als einschlägiger Sachkenner ausgewiesen, macht für den weitverbreiteten Irrglauben jahrhundertealte Übersetzungsungenauigkeiten und ein Missverständnis verantwortlich: Auch für Martin Luther, der die Bibel im 16. Jahrhundert ins Deutsche übersetzte, war Josef zwar ein Baumeister, doch baute man im Deutschland seiner Zeit die meisten Häuser eben aus Holz und nicht aus Stein. Der irdische Vater des Gottessohnes geriet so zum Zimmermann.

Differenzierte Aufklärung über Bibel-Fehler

Von ähnlichem Kaliber wie diese falsche Berufszuschreibung sind auch die anderen in die Bibel hineingelegten oder aus ihr herausgelesenen Fehler, von denen Simone Paganini ebenso informativ wie unterhaltsam zu berichten weiß. Da geht es dann beispielsweise um die Frage, ob das Alte Testament das weibliche Geschlecht wirklich aus einer männlichen Rippe entstehen lässt und ihr damit eine ewige Unterlegenheit andichtet. Es geht darum, ob der Hauptjob von Propheten wirklich darin bestand, die Zukunft vorauszusagen, oder auch darum, ob Maria Magdalena wirklich eine Frau von zweifelhaftem Ruf und einschlägigem Gewerbe war.

Kritischen Bibellesern bietet Paganini mit seinen Richtigstellungen zwar nicht unbedingt Neues, als handliches Kompendium von "Fake News in der Bibel" - so der modische Untertitel des mit rund 160 Seiten nicht übermäßig umfangreichen Buches - ist seine Zusammenstellung populärer Bibelmythen aber dennoch mehr als nur brauchbar.

Wenn es darum geht, wie die Fehler und Falschmeldungen genau in das heilige Buch des Christentums kamen, zeigt Simone Paganini nämlich erfreuliche Differenziertheit. So unterscheidet er beispielsweise genau zwischen - von ihm so genannten - "unechten Fake News", die wie die Annahme, die Erde sei eine in sieben Tagen entstandene Scheibe, vor allem auf mangelnden wissenschaftlichen Kenntnissen beim Verfassen der Bibel beruhen und bewusst in die religiöse Welt gesetzten Fakes. Etwas zur Bildung und Erbauung des Publikums so darzustellen, wie es hätte sein können, galt zur Zeit der Entstehung der Bibel beispielsweise nicht unbedingt als ehrenrührig: Nicht nur die Evangelisten, auch griechische, römische und jüdische Historiker arbeiteten mit diesem eher literarischen als wissenschaftlichen Mittel.

Interessen hinter Falschmeldungen hinterfragt

Andererseits verfolgten unrichtige Darstellungen aber auch eindeutige Interessen. Wie der Theologe Paganini darlegt, ist beispielsweise die biblische Behauptung, der Monotheismus sei die älteste und damit gleichsam die natürliche Form der Gottesanbetung, ein solcher Fake. Mit ihm sollten gleichermaßen die nichtjüdischen Nachbarvölker ins Unrecht gesetzt und herabgewürdigt werden, wie es auch dazu diente, innerreligiös und innergesellschaftlich Druck aufzubauen, mit dem sich kritisches (Weiter-)Denken quasi im göttlichen Auftrag verhindern ließ.

Fake News in der Bibel: Dabei geht es eben nicht nur darum, ob Noah auf seinem Kahn einst auch Stechmücken Rettung vor dem Ertrinken anbot.

Simone Paganini: "Von Evas Apfel bis Noahs Stechmücken. Fake News in der Bibel"

Herder, Freiburg 2019

160 Seiten, 14 EUR