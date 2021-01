Kulturnachrichten

Montag, 11. Januar 2021

Simon Rattle geht offenbar zum Bayrischen Rundfunk Sir Simon Rattle wird nach Medienberichten der neue Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Dies meldet unter anderem die österreichische Zeitung "Die Presse". Rattle, der seit 2017 Musikdirektor des London Symphony Orchestra ist, werde demnach die Nachfolge des vor über einem Jahr überraschend verstorbenen Mariss Jansons antreten. Eine offizielle Mitteilung wird demnächst erwartet. Der 65jährige Brite war von 2002 bis 2018 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.

Kapitol-Kunstwerke weitgehend unbeschädigt Die Kunstwerke im Kapitol in Washington haben von den Ausschreitungen am 6. Januar nur geringen Schaden davongetragen, wie das Online-Magazin "The Art Newspaper" berichtet. An Statuen, Wandgemälden, historische Bänken sowie den Original-Fensterläden des neoklassizistischen Gebäudes müssten jedoch Reste von Pfefferspray und Tränengas sowie Feuerlöschschaum entfernt und die Kunstwerke konserviert werden. Einer ersten Untersuchung zufolge sei der größte Schaden durch zerbrochene Fenster und Türen sowie durch Graffiti entstanden, wie eine Sprecherin des Kuratorenteams "Architect for the Capitol" mitteilte. So wurde beispielsweise eine Marmorbüste aus dem 19. Jahrhundert des früheren Präsidenten Zachary Taylor mit einer roten Farbe besprüht. Die Kuratoren waren besonders um ein großes historisches Gemälde von John Trumbull aus dem frühen 19. Jahrhundert in der Kapitol Rotunde und Dutzende Skulpturen in der National Statuary Hall des Kapitols besorgt gewesen, die von den Eindringlingen gestürmt worden waren. Diese seien aber unbeschädigt geblieben.

US-Filmkritiker ehren "Nomadland" als Film des Jahres Das US-Drama "Nomadland" ist nach Ansicht der US-Filmkritiker der beste Film des Jahres 2020. Das von Chloé Zhao gedrehte Roadmovie erhielt zudem die Auszeichnungen für die beste Regie, die beste Kamera und für Hauptdarstellerin Frances McDormand. Sie spielt eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt ihre Habseligkeiten ins Auto packt und durch den amerikanischen Westen zieht. Als bester Schauspieler wurde der Brite Delroy Lindo für seine Rolle in Spike Lees "Da 5 Bloods" geehrt. Als beste Nebendarsteller wählten die Kritiker die Bulgarin Maria Bakalova für ihre Rolle in der "Borat"-Fortsetzung von Sacha Baron Cohen und den Amerikaner Paul Raci für das Gehörlosendrama "Sound of Metal". Bester ausländischer Film wurde die Doku "Collective" des Rumänen Alexander Nanau. Der US-Verband "National Society of Film Critics" vergibt seine Preise seit 1966. Im vergangenen Jahr war der spätere Oscar-Preisträger "Parasite" gekürt worden.