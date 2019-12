Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. Dezember 2019

Silvester ohne Feuerwerk an Binnenalster Wegen Sicherheitsbedenken soll es an Silvester kein Feuerwerk am Hamburger Jungfernstieg geben. Die Polizei der Hansestadt hat ein Böllerverbot rund um die Binnenalster ausgesprochen. Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und immer mehr Menschen sei die Gefahr von Verletzungen gestiegen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Bei Aggressionen aus der Menge sei auch die Situation für Einsatzkräfte schwierig. Polizeibeamte sollen das Verbot mit Kontrollen umsetzen. Böllerfreie Zonen soll es auch in den Innenstädten von München, Stuttgart, Hannover und Köln geben. München etwa hat ein Feuerwerksverbot in der Altstadt und Fußgängerzone erlassen. Flächendeckende Verbote sind in Deutschland aber bislang kaum geplant.

ZPS: Rabbiner bieten Hilfe bei Beisetzung an Als Reaktion auf die jüngste Aktion des Künstlerkollektivs "Zentrum für Politische Schönheit", eine Gedenksäule mit der Asche von Holocaust-Opfern aufzustellen, hat die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland Unterstützung bei der Beisetzung angeboten. In einem Schreiben riefen die Rabbiner die Gruppe auf, die Ruhe der Toten wiederherzustellen und die Asche gemäß dem jüdischen Religionsgesetz Halacha beizusetzen. Der Vorstand der Rabbinerkonferenz zeigte sich bestürzt über die "sogenannte Kunstaktion" vor dem Reichstag in Berlin. Mit der Aktion solle vor einer Zusammenarbeit von CDU/CSU mit der AfD auf Bundes- und Landesebene gewarnt werden. Nach heftiger Kritik entschuldigte sich die Gruppe bei Holocaust-Überlebenden und Angehörigen von NS-Opfern.

Arco Verlag erhält Kurt-Wolff-Preis 2020 Der Wuppertaler Arco Verlag wird mit dem Kurt-Wolff-Preis 2020 geehrt. Er gehöre zu den wichtigsten Verlagen jüdischer Literatur im deutschen Sprachraum, teilte die Kurt-Wolff-Stiftung in Leipzig mit. Die mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung wird traditionell auf der Leipziger Buchmesse vergeben - im kommenden Jahr am 13. März. "Mit großem Spürsinn stellt Arco Neuentdeckungen der Gegenwartsliteratur in den Echoraum der klassischen ästhetischen Moderne", erklärte die Stiftung. Dabei werde nicht zuletzt die Erinnerung an jüdische Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts wachgehalten. Der Verlag wurde demnach 2002 in Wuppertal gegründet, wirkt seit 2009 auch von Wien aus und veröffentlicht pro Jahr bis zu 15 Titel.

Riesenplanet bei Weißem Zwergstern entdeckt Erstmals haben Wissenschaftler einen Riesenplaneten bei einem Weißen Zwergstern nachgewiesen. Die Entdeckung gelang mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile, wie die ESO in Garching mitteilte. Es handelt sich demnach um einen verdampfenden Planeten, der eng um den heißen Weißen Zwerg kreist. Das einzigartige System vermittelt einen Eindruck, wie unser Sonnensystem dereinst aussehen könnte.

Der neptunähnliche Planet umkreist den heißen Weißen Zwerg - den Überrest eines sonnenähnlichen Sterns - in nächster Nähe. Dadurch wird seine Atmosphäre abgetragen und eine Gasscheibe um den Stern gebildet. Bislang hatten Wissenschaftler noch nie Beweise für einen überlebenden Riesenplaneten um einen Weißen Zwerg gefunden.

Diskriminierende Moderationsregeln bei TikTok Das rasant wachsende chinesische Soziale Netzwerk TikTok hat diskriminierende Moderationsregeln eingeräumt, die in einem Bericht von Netzpolitik.org aufgedeckt worden waren. Die Plattform hatte demnach ihre Moderatoren angewiesen, Videos von Menschen mit Behinderungen zu markieren und in ihrer Reichweite zu begrenzen. "Als Reaktion auf eine Zunahme von Mobbing in der App haben wir frühzeitig eine unbeholfene und zeitlich befristete Regelung umgesetzt", sagte ein Firmensprecher dem US-Portal "The Verge". Die frühere Regelung sei inzwischen längst "zugunsten nuancierterer Anti-Mobbing-Verfahrensweisen und Schutzmaßnahmen innerhalb der App geändert" worden. Auch homosexuelle und dicke Menschen sollen auf einer Liste von "Besonderen Nutzern" gelandet sein, deren Videos grundsätzlich als Mobbing-Risiko betrachtet wurden.

Deutschlandfunk-Programme legt im Web stark zu Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk sind nach der Erhebung der Webradio-Nutzungszahlen die Aufsteiger des dritten Quartals 2019. Das meldete der Branchendienst Meedia. Deutschlandfunk Kultur legte demnach um 19 Prozent zu, der Deutschlandfunk sogar um 36 Prozent und verzeichneten damit mit Abstand den größten Zuwachs. An den Gesamtnutzerzahlen gemessen steht SWR3 an der Spitze der Webradiocharts, auf Rang zwei hat Antenne Bayern knapp 1Live überholt.

Schweden: Kein Asap Rocky-Konzert im Gefängnis Der zeitweise in Schweden inhaftierte US-Rapper Asap Rocky (31) darf Medienberichten zufolge nicht wie von ihm gewünscht in einem Gefängnis in Stockholm auftreten. Die Strafvollzugsbehörde hat den Antrag des Musikers auf einen Auftritt vor den Häftlingen der Anstalt Kronoberg abgelehnt, wie die Zeitung "Dagens Nyheter" und andere Medien berichteten. Begründet wurde die Absage demnach unter anderem mit Sicherheitsaspekten und logistischen Fragen. Asap wollte im Zuge eines Konzerts in Stockholm am kommenden Mittwoch auch in der Stockholmer Kronoberg-Haftanstalt auftreten, in der er im Sommer vier Wochen lang wegen Körperverletzung eingesessen hatte. Der US-Rapper hatte im Sommer gemeinsam mit zwei Begleitern in Stockholm einen jungen Mann auf offener Straße zusammengeschlagen hatte.

Intendant Stückl springt als Schauspieler ein "Selbst ist der Chef": Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl (58), ist an zwei Abenden in Folge in ungewohnter Rolle zu sehen gewesen. Wie sein Theater auf Facebook und Twitter mitteilte, spielte er zweimal in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" die Hauptrolle, den Bettlerkönig Peachum. Dazu postete das Volkstheater Beweisfotos von Stückl im weißen Unterhemd und rotem Anzug und mit Zigarette im Mund auf der Bühne und versah das Ganze auf Facebook mit dem Hashtag "#selbstistderchef". Auf Twitter hieß es "#coolsterChef". Stückl ist eigentlich der Regisseur des Stückes. Warum der eigentliche Peachum-Darsteller ausfiel, teilte das Theater nicht mit.

Investitionen in Bildung sind weltweit zurückgegangen Weltweit haben noch immer zu wenige Erwachsene Zugang zu Bildung. Das ist das Fazit des vierten Weltberichts der Unesco. Demnach nehmen in fast einem Drittel aller 159 untersuchten Staaten weniger als fünf Prozent der Erwachsenen über 15 Jahren an Bildungsprogrammen teil. Besonders für Menschen mit Behinderung, ältere Erwachsene, Geflüchtete und Migranten sind die Hürden hoch. In den vergangenen zehn Jahren seien die Investitionen in Bildung im globalen Vergleich sowohl in Ländern mit niedrigem Einkommen als auch mit hohem Einkommen zurückgegangen. Fast ein Fünftel aller Länder gab an, weniger als 0,5 Prozent seines Bildungsbudgets für Erwachsenenbildung auszugeben. Deutschland gehört zu den 19 Prozent aller Länder, die mehr als vier Prozent ihres Bildungshaushalts für Erwachsenenbildung aufwenden.

Zentrum für politische Schönheit entschuldigt sich Das Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" hat sich für sein jüngstes Projekt entschuldigt. Es hatte in Sichtweite des Reichstagsgebäudes am Montag eine sogenannte Gedenkstätte errichtet - ein Teil davon ist eine Stahlsäule, die nach Angaben der Gruppe Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis enthält. Daran hatte es in den vergangenen Tagen viel Kritik nicht zuletzt von jüdischer Seite gegeben. Nichts habe ihnen ferner gelegen, als die religiösen und ethischen Gefühle von Überlebenden und Nachkommen der Getöteten zu verletzen, teilten die Aktivisten nun auf ihrer Website mit. "Wir wollen bei Betroffenen, Angehörigen und Hinterbliebenen aufrichtig um Entschuldigung bitten, die wir in ihren Gefühlen verletzt haben", heißt es dort. An der Aktion hatte es erhebliche Kritik gegeben. Der Zentralrat der Juden hatte die Aktion als unseriös bezeichnet.