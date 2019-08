Sieger und Verlierer The Winner takes it all?

Moderation: Olga Hochweis

Über Sieger und Verlierer entscheiden oft schon die Startbedingungen. (Imago / Ikon Images)

Gewinnen und Verlieren: beides gehört zum Leben. An diesem Sport-Wochenende der Superlative gilt das erst recht. Bei den Deutschen Meisterschaften, den "Finals – Berlin 2019", werden 202 Titel in gleich zehn Sportarten vergeben.

Leistungssport würde ohne den Antrieb, unbedingt als Sieger aus einem Wettkampf zu kommen, nicht funktionieren. Ehrgeiz und Motivation sind mindestens genau so wichtig wie Technik und Kondition – auch jenseits des Sports.

Sieger und Verlierer treffen früh aufeinander: manchmal schon im Sandkasten, wenn es darum geht, wer die beste Schaufel ergattert oder später, bei der Rauferei auf dem Schulhof. Ganz offiziell auch, wenn am Ende des Schuljahres Preise für besondere Schülerleistungen verliehen werden.

Von der verlorenen Wette bis zum Lotto-Gewinn ist es ein weites Feld mit dem Siegen und Verlieren. Dabei betrifft der Sechser im Lotto oft statt des großen Geldes vielmehr die geglückte Berufswahl oder den idealen Lebenspartner.

Verlieren will gelernt sein

Zeitlebens und quer durch alles Bereiche des Lebens gilt: Verlieren will gelernt sein – im kleinen persönlichen Konkurrenzkampf genau so wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Es ist soviel leichter, nach einer Wahl als Sieger aufzutreten als die Niederlage einzugestehen. Diverse Politiker-Reaktionen an Wahlabenden bestätigen das immer wieder neu.

Auch die Musik feiert besonders gern die Sieger. Die Stadion-Hymne "We are the Champions" wird auch nach mehr als vier Jahrzehnten weiterhin allzeit gegrölt, ob nun nach dem sportlichen Erfolg oder nach dem bestandenen Abitur. Robbie Williams hat eine ganz andere Botschaft. "Don't care about being a winner", heißt es im Song "Losers". Das Leben ist entspannter, wenn man nicht immer gewinnen will.

Rätsel

Wir suchen heute den Namen einer Film-Reihe, bei der es um den Aufstieg, aber auch um die Niederlagen eines Sportlers geht, der zu Anfang trotz seiner geringen Aussenseiter-Chancen getrieben ist vom Drang, unbedingt als Sieger vom Platz zu gehen. Und es gelingt ihm auch! Das Besondere an dieser Film-Reihe: der Drehbuchautor bestand darauf als Hauptdarsteller an dem Film mitzuwirken. Der Film war ein überraschender Erfolg und gewann im Folgejahr drei Oscars.

Senden Sie uns bis kommenden Mittwoch Ihre Lösung.

Sie erreichen das "Sonntagmorgen"-Team unter sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de oder per Post: Deutschlandfunk Kultur, Hans-Rosenthal-Platz in 10825 Berlin