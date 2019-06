Kulturnachrichten

Sonntag, 9. Juni 2019

Siebte Phil.Cologne verzeichnet Besucherrekord Das Philosophie-Festival Phil.Cologne hat den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. An den sieben Festivaltagen seien knapp 14.000 Gäste zu den Vorträgen, Streitgesprächen und Diskussionen gekommen, die sich Problemen der Gegenwart und den großen Fragen des Lebens widmeten. Zu den diesjährigen Gästen zählten unter anderem die Politiker Robert Habeck (Grüne) und Annette Schavan (CDU) sowie der Autor und Jurist Bernhard Schlink. Das Festival endet am heutigen Sonntag mit einer Veranstaltung zu dem Thema "Die neue Aufklärung. Woran kann man heute noch glauben?"

Liedermacher Wolfram Eicke ist tot Der norddeutsche Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist tot. Er sei am Mittwoch in der Ostsee vor seinem Wohnort Haffkrug ertrunken, sagte eine Agentin seines Partners und Freundes Rolf Zuckowski. Eicke wurde 63 Jahre alt. Der gebürtige Lübecker schrieb Kinderlieder, Romane für Jugendliche und satirische Texte für Erwachsene. Sein bekanntestes Stück ist das Musical "Der kleine Tag", für das er zusammen mit Hans Niehaus und Rolf Zuckowski die Musik geschrieben hatte. Die Hörspiel-CD mit dem Musical wurde 2012 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Eicke war auch zunächst Journalist. Er arbeitete drei Jahre beim deutschsprachigen Dienst der BBC in London, dann folgten Stationen bei Rundfunksendern in Berlin, Baden-Baden und Hamburg.

Friedrich-Hölderlin-Preis für Anke Stelling Die Schriftstellerin Anke Stelling ist mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet worden. Ihre Prosa analysiere auf hoch sensible Weise die Mittelstandsgesellschaft der Gegenwart, urteilte die Jury. Stellings jüngste Romane "Bodentiefe Fenster", "Fürsorge" und "Schäfchen im Trockenen" bildeten zusammengenommen eine Trilogie moderner Gemeinschaft. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird seit 1983 jährlich von der Stadt Bad Homburg gemeinsam mit der Stiftung Cläre Jannsen vergeben. Der mit 7.500 Euro dotierte Förderpreis ging an Eckhart Nickel für seinen Roman-Erstling "Hysteria". Sein Text verknüpfe anspielungsreich und mit abgründigem Humor den Biowahn der Zeit mit schwarzer Romantik, lobte die Jury. Der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg wird jährlich vergeben. Zu den Geehrten zählen etwa Peter Härtling, Sarah Kirsch, Hilde Domin, Martin Walser und Daniel Kehlmann.

Karneval der Kulturen: Straßenumzug beginnt Der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen ist am Mittag gestartet. Er soll gegen 21 Uhr enden. Angemeldet waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern.Neben Tanz- und Musikensembles sind auch ein Dutzend Gruppen dabei, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen. 23 Ensembles bestreiten den Straßenumzug dieses Jahr ohne motorbetriebenes Fahrzeug. Stattdessen sollte es Rikschas, Bollerwagen oder Schubkarren geben. Der Umzug wird in diesem Jahr außerdem von zwölf Kameras überwacht um die Menschenmassen besser zu lenken. Der Karneval der Kulturen hat am Freitag mit einem Straßenfest begonnen. Der Karneval findet in Berlin seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt.

Donald Duck wird 85 Jahre alt Eine der berühmtesten Enten der Welt feiert Geburtstag. Donald Duck wird 85 Jahre alt. Der Disney-Zeichner Jan Gulbransson zeichnet die Kult-Comic-Ente seit 1980 für Donald-Duck Geschichten. 1934 war in den USA der erste Zeichentrickfilm mit der tollpatschigen Comic-Ente erschienen. In "The Wise Little Hen" ("Die kluge kleine Henne") hatte Donald Duck nur eine Nebenrolle, aber es war der Beginn seines Siegeszugs rund um die Welt. Sein Erfinder Walt Disney wollte der eher braven Maus Mickey Maus eine neue Figur zur Seite stellen. Donald sah niedlich aus, konnte aber jähzornig und stinkfaul sein. Ein Pechvogel mit Missgeschicken und Wutausbrüchen. Gerade seine Unvollkommenheiten machte Donald in aller Welt so beliebt.