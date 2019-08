Kulturnachrichten

Freitag, 30. August 2019

Siebenpfeiffer-Preis für Journalistin Anja Reschke Die Journalistin und ARD-Moderatorin Anja Reschke erhält den diesjährigen Siebenpfeiffer-Preis. Die Jury sehe Reschke als Kämpferin gegen die moderne Form der Zensur, die Bedrohung der Pressefreiheit durch "Hater" und Trolle im Netz, teilte der Saarländische Rundfunk in Saarbrücken mit. Die Journalistin bekommt den mit 10.000 Euro dotieren Preis am 10. November überreicht. Reschke hatte inmitten der aufgewühlten Stimmung im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik 2015 in einem Kommentar einen "Aufstand der Anständigen" gegen die Anfeindungen Rechtsextremer gefordert. Daraufhin erhielt sie Hasskommentare und Drohungen im Netz. Den Siebenpfeiffer-Preis gibt es seit 1989. Er zeichnet alle zwei Jahre Journalisten aus, die sich "für die freiheitlichen Grundrechte und die demokratischen Grundwerte in herausragender Weise engagieren" ohne auf ihre Karriere Rücksicht zu nehmen.

Böhmermann: Vier SPD-Unterbezirke stehen hinter mir Der Satiriker Jan Böhmermann hat für seine angekündigte Bewerbung um den SPD-Vorsitz nach eigener Darstellung schon vier der fünf nötigen Unterbezirke hinter sich. Sie alle hätten ihm dafür ihre Unterstützung zugesichert, sagte der TV-Moderator in einer Online-"Bürgersprechstunde". Böhmermann nannte keine Namen. Es gibt deutschlandweit 393 Unterbezirke der Partei. Sollte der Komiker tatsächlich genug Unterstützer haben, wäre damit aber noch nicht sein Problem gelöst, erst SPD-Mitglied werden zu müssen. Kritiker werfen ihm vor, die Bewerbung nicht ernst zu meinen.

3.000 Jahre altes Schwert auf Mallorca gefunden Archäologen haben auf Mallorca ein mehr als 3.000 Jahre altes Schwert aus Bronze entdeckt. Die bei Puigpunyent nordwestlich der Hauptstadt Palma entdeckte Waffe sei das erste Fundstück dieser Art, das fachgerecht datiert und eingeordnet werden kann, wie die "Mallorca-Zeitung" berichtet. Laut Fachleuten stammt das 96 Zentimeter lange Objekt aus der Zeit um 1200 v. Chr. Die schmuckvolle Verzierung am Knauf des Schwerts deute darauf hin, dass es sich nicht um eine Waffe für den Einsatz im Kampf, sondern eher um ein Statussymbol gehandelt habe, erklärten die Archäologen Jaume Deya und Pablo Galera, die die Ausgrabungen am Talaiot del Serral de ses Abelles bei Puigpunyent leiten.

Bund zurückhaltend bei Denkmal für polnische Opfer Die Bundesregierung hat sich mit Blick auf ein Denkmal im Zentrum Berlins für die polnischen Opfer des NS-Vernichtungskrieges zurückhaltend geäußert. Wie etwa bei der Diskussion um das Mahnmal für die ermordeten Juden in Europa müsse es dazu zunächst eine Debatte im Bundestag sowie eine öffentliche Debatte geben, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bereits jetzt gebe es aber zahlreiche Orte, die an die polnischen Opfer erinnerten.

Nächster Eurovision Song Contest in Rotterdam Der nächste Eurovision Song Contest findet im Mai 2020 in der niederländischen Stadt Rotterdam statt. Dies teilte der niederländische Rundfunk NPO mit. Zuletzt stand auch Maastricht noch als Austragungsort für den weltweit größten Musikwettbewerb zur Auswahl. Nach dem Sieg des niederländischen Sängers Duncan Laurence mit der Ballade "Arcade" beim vergangenen Song Contest in Tel Aviv sind die Niederlande zum fünften Mal Gastgeberland.

"Sprachpanscher des Jahres" gewählt Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok ist zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt worden. Mit der Negativauszeichnung würden Schostoks geschlechterneutrale Vorschriften zur hannoverschen Behördensprache kritisiert, teilte der Verein Deutsche Sprache in Dortmund mit. Der SPD-Politiker habe etwa mit der Regel, das Wort "jeder" durch "alle" zu ersetzen, die Bedeutung von Aussagen manipuliert. Lehrer seien zu "Lehrenden" geworden, Wähler zu "Wählenden", statt Rednerpulte solle es nur noch "Redepulte" geben. Platz zwei geht an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für die Werbekampagne "Looks like shit. But saves my life". Auf dem dritten Platz landet das Model Heidi Klum wegen der Ausdrucksweise in der Fernsehsendung "Germanys Next Topmodel". So sei dort die Rede von "Challenges" statt Herausforderungen und "Personality" statt Persönlichkeit.

Myanmar: Hafturteil gegen Filmemacher Ein Filmemacher in Myanmar ist wegen kritischen Facebook-Kommentaren über die Armee zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Min Htin Ko Ko Gyi die Streitkräfte diffamiert habe, sagte sein Anwalt. Die Posts seines Mandanten seien als mutmaßliche Anstiftung von Soldaten zur Meuterei oder zur Vernachlässigung ihrer Pflichten verstanden worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte das Urteil. Es sei ein haarsträubendes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit. Besonders grausam sei die Strafe, weil der Filmemacher gravierende gesundheitliche Probleme wie Leberkrebs habe. Amnesty forderte dessen sofortige Freilassung.

Mehr Schutz für Medienschaffende gefordert Mehrere Journalisten-Vereinigungen fordern in einem offenen Brief an Bundesinnenminister Seehofer mehr Schutz und Sicherheit für Medienschaffende. Eine der Initiatorinnen ist Sheila Mysorekar vom Verein "Neue deutsche Medienmacher". Sie will mehr Transparenz und Informationen über die Namen auf so genannten „Todeslisten" von Rechtsextremen. Viele Journalisten fühlten sich nicht ausreichend vor Gewalttaten geschützt, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur.