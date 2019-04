Sibylle Berg über ihren neuen Roman "GRM" Die Unruhe, die wir alle spüren

Moderation: Ute Welty

Die deutsch-schweizerische Schriftstellerin Sibylle Berg. (picture alliance / dpa)

"GRM Brainfuck" von Sibylle Berg ist eine düstere Zukunftsvision. Die Schriftstellerin will ihren neuen Roman dennoch nicht als Warnung verstanden wissen. Denn: Das Ende der Welt ist Berg zufolge noch ein gutes Stück weg.

Sibylle Bergs neuer Roman "GRM Brainfuck" ist eine düstere Dystopie, die die möglichen Folgen von Neoliberalismus und Digitalisierung aufzeigt. Doch dass unsere Welt zwangsläufig in eine Art Orwellsche Totalüberwachung hineinsteuert, glaubt Berg nicht. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie über ihr neues Buch und ihre Recherchen dazu, sie sei weit weg davon zu denken, das Ende der Welt sei nah:

"Ich lebe in unserer Zeit, und ich finde, die hat auch sehr viel Gutes. Ich glaube einfach nur, dass sich gerade sehr viel verändert. Und dass es relativ überfordernd ist, weil es in einer unsinnigen Geschwindigkeit passiert." Das führe zu einer "Unruhe, die wir alle spüren", sagte die Autorin.

Jeder soziale Gedanke wird ausgehöhlt

Sie prangere in "GRM" nicht den Neoliberalismus an, sondern beschreibe ihn nur, so Berg. Alles, was mal an sozialen Gedanken da gewesen sei, werde derzeit ausgehöhlt, beklagte die Schriftstellerin. Um die Gefahren der Digitalisierung zu konkretisieren, blickte Berg nach China und kritisierte biometrische Kameras und "social scores". Als Warnung will sie ihr Buch dennoch nicht verstanden wissen.

"Ich wüsste gar nicht, was man großartig gegen diese Entwicklungen tun kann", sagte sie. "Ich fühlte mich da gar nicht warnend und anklagend, sondern eher aufzeichnend und schauend, was macht das mit den Menschen. Wie lebt man da, wenn das alles noch ein bisschen präziser ausformuliert wird von der Zeit?"

(ahe)