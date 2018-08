Kulturnachrichten

Dienstag, 28. August 2018

Sibylle Berg erhält Literaturpreis für grotesken Humor Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor ist mit 10.000 Euro dotiert Die Schriftstellerin Sibylle Berg erhält in diesem Jahr den "Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor". Wie die Stiftung Brückner-Kühner und die Stadt Kassel mitteilten, wird die Autorin damit für ihren "grotesk-komischen und aufklärerischen Katastrophenschutz" ihrer Romane, Theaterstücke und Kolumnen geehrt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 9. März im Kasseler Rathaus verliehen. Laudatorin wird die Schauspielerin Katja Riemann sein. Bergs Texte seien "Meisterwerke der aufklärerischen Groteske" begründet der Stiftungsrat seine Entscheidung. Sibylle Berg wurde 1962 in Weimar geboren. Im Jahr 1984 beantragte sie ihre Ausreise aus der DDR und verlor daraufhin ihren Arbeitsplatz. Seit 1995 lebt sie in Zürich und Tel Aviv und hat die Schweizer Staatsbürgerschaft. 2016 erhielt sie den "Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis" für ihr Gesamtwerk.

Juristischer Streit um Michael-Jackson-Musical Michael Jacksons Nachlassverwalter wollen Musical in Berlin verhindern Vor der Premiere eines Michael-Jackson-Musicals in Berlin gibt es juristischen Streit. Der Nachlassverwalter des 2009 gestorbenen Popstars will die Tournee von "Beat it! Die Show über den King of Pop" des Passauer Veranstalters COFO verhindern. Über seinen Münchner Anwalt Martin Diesbach klagt der Nachlassverwalter, die "Estate of Michael Jackson", auf Unterlassung. COFO-Geschäftsführer Oliver Forster sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe das Stück über die Gema lizenzieren lassen. Das Musical feiert am Mittwoch in Berlin Premiere. Forster erläuterte, wenn die aufgeführten Lieder nicht verändert würden, sei eine Lizenz über die Gema ausreichend. Diesbach sagte, die ersten Aufführungen ließen sich nicht mehr stoppen. Jedoch gehe er davon aus, dass es noch in diesem Jahr eine mündliche Verhandlung geben und der Veranstalter danach die weitere Aufführung unterlassen werde.

Protest: Professorinnen verlassen deutsch-israelisches Gremium Wissenschaftler boykottieren Deutsch-Israelische Forschungsstiftung Zwei deutsche Professorinnen sind aus Protest gegen eine Entscheidung Israels aus der Deutsch-Israelischen Stiftung für Forschung und Entwicklung (GIF) ausgetreten. Wissenschaftsminister Ofir Akunis von der rechtsgerichteten Regierungspartei Likud hatte die Ernennung der israelischen Neurologin Yael Amitai für die Stiftung gestoppt. Hintergrund war ihre Unterstützung einer Wehrdienstverweigerung in den von Israel besetzten Gebieten. In ihrem Rücktrittsschreiben solidarisierten sich Ute Frevert von der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und Brigitte Röder von der Universität Hamburg mit israelischen Wissenschaftlern, die deswegen zum Boykott der Stiftung aufriefen. "Die Arbeit des GIF ist zu wichtig, um sie durch politische Scharmützel korrumpieren zu lassen", schrieben Frevert und Röder an das Ministerium für Bildung und Forschung. Sie forderten klare Regeln für die Ernennung der Beiratsmitglieder. Nach Angaben von Professor Nir Gov vom Weizmann-Institut in Rechovot haben mehr als 460 israelische Wissenschaftler eine entsprechende Petition unterzeichnet.

Kunst-Biennale provoziert mit Erdogan-Statue Wiesbaden: "Ausländer rein, Deutsche raus" Aufschrift sorge für "Irritationen" Eine Kunstaktion der Wiesbaden-Biennale sorgt für Aufregung: Seit Montagabend steht eine rund vier Meter hohe, goldfarbene Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden. Der Magistrat der Stadt habe sich am Dienstag mit der Kunstaktion befasst, da sie "für zahlreiche Irritationen gesorgt" habe, teilte die Stadt mit. Die Statue hat den rechten Arm erhoben und den Zeigefinger ausgestreckt. Neben der Statue steht ein roter Container, auf der einen Seite mit der Aufschrift "Deutsche raus", auf der anderen Seite "Ausländer rein". Die Polizei beobachte die Situation vor Ort. Sollte eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von dem Kunstwerk ausgehen, würden die Behörden einschreiten.

Goethe-Medaillen in Weimar verliehen Undodierte Auszeichnung will internationalen Kulturausstausch fördern Bürgerkrieg, Kalter Krieg, Vertreibung - für ihren Umgang mit diesen Themen haben vier internationale Künstler heute in Weimar die Goethe-Medaille 2018 erhalten. Es sind die kolumbianischen Theatermacher Heidi und Rolf Abderhalden vom Kollektiv Mapa Teatro, die schweizerisch-brasilianische Fotografin und Menschenrechtlerin Claudia Andujar sowie der ungarische Komponist und Dirigent Péter Eötvös. Die undotierte Auszeichnung geht an Menschen, die sich um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Die Medaille wird immer am 28. August, dem Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen zum Beispiel der Dirigent Daniel Barenboim und der Autor John le Carré.

Intendant am tschechischen Nationaltheater bleibt Wichtigste Bühne des Landes mit vier Ensembles Jan Burian bleibt bis 2025 Intendant am tschechischen Nationaltheater. Kulturminister Antonin Stanek habe sich entschieden, die Leitungsposition nicht neu auszuschreiben, berichtete die Zeitung "Lidove noviny" aus Prag. Dies sichere der Kulturinstitution nach Darstellung des Sozialdemokraten die "nötige Stabilität". Der 59 Jahre alte Theaterregisseur Burian leitet die wichtigste Bühne des Landes seit August 2013. Das tschechische Nationaltheater bespielt mit seinen vier Ensembles neben dem historischen Stammhaus am Moldau-Ufer aus dem Jahr 1883 auch das Ständetheater, die "Neue Szene" und die Staatsoper. Manche Kritiker halten dem 1959 in Moskau geborenen Burian seine Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei vor der demokratischen Wende von 1989 vor. Er sei in die Partei eingetreten, um zu studieren, sagte er einmal zu seiner Rechtfertigung.

"Bildungsnotstand": Kultusministerkonferenz weist Kritik zurück Präsident der Kultusministerkonferenz gibt Personalabbau Schuld an Krise In der von Unionsfraktionschef Peter Kauder (CDU) angestoßenen Debatte um einen mutmaßlichen Bildungsnotstand in Deutschland hat der Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), Kritik an den Ländern zurückgewiesen. Ursache der Situation sei "das Mantra des Personalabbaus im öffentlichen Dienst" seit Beginn der 2000er Jahre, sagte Holter der "Passauer Neuen Presse". "Alle Bundesländer stehen bei der Unterrichtsabsicherung vor großen Herausforderungen", so der Minister. Die Situation sei Folge des früheren Personalabbaus. Einen "Bildungsnotstand" sehe er bislang nicht, betonte er. Der Bildungsforscher Klaus Klemm sagte der "Passauer Neuen Presse", er rechne damit, dass die Lage "noch dramatischer" werde. "Jahrelang wurden die Kapazitäten heruntergefahren. Zugleich steigen die Schülerzahlen", sagte der Experte der Universität Duisburg-Essen. Falls sich die Absolventenzahlen an den Unis nicht änderten, fehlten bis 2025 in Deutschland allein 35.000 Grundschullehrer.

Kritik an unverhohlenem Rassismus Amadeu-Antonio-Stiftung warnt vor zunehmender Gewaltbereitschaft Angesichts der Ausschreitungen in Chemnitz hat die Amadeu-Antonio-Stiftung zunehmende Aggression und Gewaltbereitschaft gegen Zuwanderer beklagt. "Der Rassismus bricht sich unverhohlen Bahn", sagte der Rechtsextremismus-Experte der Stiftung, Robert Lüdecke, der Nachrichtenagentur dpa: "Menschen äußern immer unverhohlener, welche Menschen sie in Deutschland haben möchten und welche nicht." In den sozialen Netzwerken werde ungehemmt gehetzt und viele, die sich dort entsprechend äußerten, wähnten sich "einer gefühlten Mehrheit" zugehörig, sagte Lüdecke. Am Sonntag war bei einem gewaltsamen Konflikt zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten in Chemnitz ein Mann tödlich verletzt worden. Danach marschierten Anhänger rechter Gruppierungen zu spontanen Demonstrationen auf und griffen dabei auch Ausländer an. Die Amadeu-Antonio-Stiftung wurde 1998 gegründet und ist nach dem Angolaner Amadeu Antonio Kiowa benannt, einem der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland.

"DAU Freiheit" will an Berliner Mauer erinnern Immersives Kunstprojekt beansprucht Platz Berlins Mitte In Berlin wurde heute Vormittag das Mauer- und Kunstprojekt "DAU Freiheit" des russischen Künstlers Ilya Khrzhanovsky vorgestellt: Im Zentrum der Hauptstadt soll vom 12. Oktober bis 9. November ein ganzes Straßenviertel abgesperrt werden. Khrzhanovsky will mit dem Experiment das Leben in einer Diktatur nachempfinden. Auch Künstler wie der Filmemacher Tom Tykwer ("Lola rennt"), die Performerin Marina Abramovic und Streetart-Legende Banksy sollen beteiligt sein. Veranstalter sind die Berliner Festspiele. Als Areal für das Projekt haben sie die Straßen und Plätze rund um das Kronprinzenpalais beantragt - einschließlich Staatsoper, Bauakademie und Schinkelplatz. Dort soll eine Art Stadt in der Stadt entstehen. Besucher des Kunstprojekts müssen ein "Visum" beantragen.

Behinderung von Journalisten: Aufklärung versprochen Innenministerium werde die notwendigen Konsequenzen ziehen Nach der mutmaßlichen Behinderung von Journalisten bei einem Polizeieinsatz in Stuttgart hat der baden-württembergische CDU-Innenminister Thomas Strobl eine lückenlose Aufklärung zugesagt. "Selbstverständlich befasst sich das Innenministerium mit dem Vorgang und wird, wenn nötig, die notwendigen Konsequenzen ziehen", sagte ein Ministeriumssprecher. Die Grundrechte, insbesondere die Pressefreiheit, würden stets und überall gelten. Hintergrund ist ein Polizeieinsatz am dritten Augustwochenende in Stuttgart an einem Infostand der rechtsextremen "Identitären Bewegung". Journalisten, die darüber berichten wollten, seien von einem Polizeibeamten mit Worten wie "die Pressefreiheit ist jetzt ausgesetzt" am Betreten einer U-Bahn-Station gehindert worden, hieß es in einem Brief der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion an Strobl. Die Strafanzeige eines Journalisten gegen ein IB-Mitglied, das ihm Gewalt angedroht habe, sei von der Polizei zudem erst nach wiederholtem Drängen aufgenommen worden.

Romy-Schneider-Drama will Auslands-Oscar holen Entscheidung für deutschen Oscar-Kandidaten fällt Donnerstag Elf Filme bewerben sich darum, für Deutschland ins Oscar-Rennen zu gehen. Mit dabei auch das Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon". Das Werk von Regisseurin Emily Atef, in dem es um das Leben der legendären Schauspielerin geht, gehört zu insgesamt elf Bewerbern, die den begehrten Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr nach Deutschland holen wollen. Eingereicht wurde auch der Film "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck. 2007 hatte der Regisseur mit seinem Film "Das Leben der Anderen" den Auslands-Oscar gewonnen. Zu den Bewerbern gehören unter anderem noch "Ballon" von Michael Bully Herbig und "Der Hauptmann" von Robert Schwentke. Eine unabhängige Fachjury soll einen der Filme auswählen, die Entscheidung will German Films an diesem Donnerstag bekanntgeben. Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar statt.