Shortlist für Raabe-Literaturpreis bekannt gegeben

Donnerstag, 10. September 2020

Vier Autorinnen und ein Autor sind für den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2020 nominiert. Auf der Shortlist stehen Anna Katharina Hahn, Leif Randt, Anne Weber, Iris Wolff und Christine Wunnicke, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Die Stadt vergibt gemeinsam mit dem Deutschlandfunk jährlich den mit 30.000 Euro dotierten Preis. Er gehört zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der Literaturpreis erinnert an den gesellschaftskritischen Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910), der in Braunschweig starb. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Heinz Strunk, Marion Poschmann, Ralf Rothmann und Sibylle Lewitscharoff.

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das 20. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bei der Veranstaltung in der Berliner Philharmonie hielt Vargas Llosa die Festrede. Bis 19. September werden rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern auf dem Lesefestival vertreten sein, darunter Olga Tokarczuk, David Grossman, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Nora Bossong, Thomas Hettche, Colum McCann, Eva Sichelschmidt, Ivan Krastev und Richard Ford. Geplant sind Lesungen und Gespräche sowohl analog als auch erstmals digital. So wird am Donnerstag Vargas Llosa im Kammermusiksaal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.