Kulturnachrichten

Freitag, 13. Dezember 2019

Shortlist für deutsche Kulturhauptstadt-Kandidaten 2025 Chemnitz, Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg: Diese fünf Städte haben es auf die Shortlist für die europäische Kulturhauptstadt 2025 geschafft. Dresden, Gera und Zittau sind ausgeschieden. In sechs Jahren darf eine Stadt aus Deutschland und eine aus Slowenien den begehrten Titel tragen. Im Herbst nächsten Jahres wird der Gewinner gekürt. 2010 war Essen mit dem Ruhrgebiet europäische Kulturhauptstadt.

Jüdisches Museum Frankfurt wird später eröffnet Statt im Frühjahr 2020 wird das Jüdische Museum Frankfurt am Main in der zweiten Hälfte des Jahres wieder eröffnet. Der genaue Zeitpunkt sei noch nicht bekannt, so das städtische Kulturdezernat. Bei der Restaurierung des historischen Rothschild-Palais, in dem der Aufbau der neuen Dauerausstellung bereits begonnen habe, seien Schäden an der Bausubstanz entdeckt worden. Deren Erneuerung im historischen Baustil sei zeitaufwendig. Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung ist zum wiederholten Mal verschoben worden, ursprünglich war er für Anfang 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten von rund 50 Millionen Euro sollen durch die neuen Sanierungsmaßnahmen nach den Angaben des Kulturdezernats nur "moderat" steigen.

Projekt zu NS-Einfluss auf das Bundespräsidialamt Das Bundespräsidialamt hat ein Forschungsvorhaben über die NS-Einflüsse auf das eigene Haus ausgeschrieben. Historiker sollen dabei unter anderen zu Amtsinhabern mit NS-Vergangenheit forschen, teilte die Behörde mit. In den Blick genommen werden soll, wie sich die Amtsinhaber und deren Stäbe zum Beispiel bei Reden, Staatsbesuchen, Personalentscheidungen oder Ordensverleihungen verhalten haben. Das Projekt "Das Bundespräsidialamt und der Nationalsozialismus" untersucht, wie sich die Zeit des Nationalsozialismus auf das Amt ausgewirkt hat. Das Forschungsvorhaben solle Ende März 2022 abgeschlossen sein, sagte Bundespräsident Steinmeier.

Kunsthistoriker Martin Warnke gestorben Der Kunsthistoriker Martin Warnke ist im Alter von 82 Jahren in Halle gestorben. Das teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Warnke lehrte von 1979 bis zu seiner Emeritierung an der Universität Hamburg. Zuvor war er Professor für Kunstgeschichte an der Universität Marburg. Herausragend waren unter anderem seine Berichte für die "Stuttgarter Zeitung" über die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt am Main und sein nachhaltiger Einfluss auf die Kunstgeschichte, in der er sich immer für einen neuen, auch sozialgeschichtlich geprägten Blick einsetzte, hieß es. Warnke wurde mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Aby-Warburg-Preis der Stadt Hamburg geehrt.

Weinstein einigt sich mit Vergewaltigungs-Opfern Der frühere Hollywood-Produzent Weinstein hat sich offenbar mit zahlreichen Frauen geeinigt, die ihm sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorwerfen. Nach einem Bericht der „New York Times“ sollen mehr als 30 Schauspielerinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen insgesamt 25 Millionen Dollar erhalten. Der Vergleich würde fast alle Zivilprozesse gegen Weinstein beenden. Das Geld zahlt nicht Weinstein selbst, sondern die Versicherung seiner Produktionsfirma. Die Einigung ist unabhängig von einem Strafprozess in New York, der im Januar beginnt und in dem Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt ist. Die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten hatten vor über zwei Jahren die „Me-Too“-Debatte ausgelöst.