Benin Büsten im Museum Dahlem (Lorenz Rollhäuser)

Die Beniner Bronzen sind in deutschen ethnologischen Museen eine Attraktion. Dass sie 1897 von britischen Truppen aus dem heutigen Nigeria geraubt wurden, war lange kein Thema. Doch wo die Museen von "Shared Heritage" sprechen, reden Kritiker von "Raubkunst". Wem gehören die Bronzen wirklich? Kann "Shared Heritage" funktionieren? Und wie viel koloniale Arroganz steckt in der aktuellen Ausstellungsplanung? Der Autor reist in das Mutterland der Bronzen und spricht mit Kritikern und Kuratoren.

Bildergalerie des Autors zum Feature

Haus der weißen Herren

Humboldt Forum, Shared Heritage und der Umgang mit dem Anderen

Von Lorenz Rollhäuser

