Serie "Unter Quarantäne" - alle Folgen Vollbremsung im Leben

Von Henrike Möller

Paare in Quarantäne (EyeEm)

Franzi ist plötzlich von ihrem Mann in Indien getrennt. Monika pflegt ihre behinderte Tochter. Saskia zieht spontan zu ihrem Freund nach Hamburg. Quarantäne ist ein Stresstest für Beziehungen. Fünf Geschichten über ein Leben im Lockdown.

Seit dem 22. März gelten in Deutschland die Kontaktbeschränkungen. In fünf Geschichten erzählen Menschen von ihrem Leben in den eigenen vier Wänden und davon, was Corona mit Familie, Freundschaft und der Liebe macht.

In Teil 1 sind Saskia aus Berlin und Christian aus Hamburg plötzlich gezwungen, eine große, emotionale Entscheidung zu treffen, die ihr ganzes Leben verändern könnte.

Im 2. Teil erkranken Boris und Kerstin kurz nacheinander an Covid-19. Verlustängste schleichen sich in den Alltag. Die erzwungene Nähe hat für Kerstin aber auch ihr Gutes.

Der 3. Teil erzählt von einer Dauerbelastung. Monikas behinderte Tochter ist Pflegefall und Risikopatientin. Seit sechs Wochen ist sie zu Hause. Monika ist ausgelaugt und von Ängsten geplagt. Und es gibt kein Happy End.

In Teil 4 zieht Mo nach dem Studium zu Silvi nach Berlin. Kein Job, kein Geld und dank Corona auch keine Perspektive. Silvi muss für beide sorgen. Der Druck wird zur Belastungsprobe für die junge Liebe.

Im fünften und letzten Teil ist Franzi von ihren Mann Sono getrennt. Sie ist in der Pfalz, er in Indien. 7500 Kilometer liegen zwischen ihnen. Franzi sucht gemeinsame Momente. Sie will ihre gemeinsame Liebe bewahren, bis sie sich wiedersehen.