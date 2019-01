Serie: Frauen im Bauhaus Partnerin auf Augenhöhe

Von Jana Münkel

Ise und Walter Gropius. (picture-alliance / dpa / Koll)

Anfang der 1920er Jahre lässt sich die 26-jährige Ise Frank vom Bauhaus-Virus infizieren. Sie hört einen Vortrag des Bauhaus-Gründers Walter Gropius und schmeißt ihr bisheriges Leben hin. Sie heiratet Gropius und wird die "PR-Frau" der Schule. Oder wie ihr Ehemann sagte: "Mrs Bauhaus".

Für Ise Frank ist Anfang der 20er Jahre eigentlich alles klar: Die junge Buchhändlerin lebt in München, ist mit ihrem Cousin verlobt und die Heirat steht an, erzählt die Kunsthistorikerin und Bauhausforscherin Adriana Kapsreiter.

"Also eigentlich war ihr Leben als Frau schon gemacht, es war ja oft so, dass Frauen ein paar Jahre arbeiten durften, bis klar war, jetzt Kind, Küche, Kirche. Und eigentlich war Ise Gropius Weg schon gemacht."

Ise Frank wirft ihr ganzes Leben um

Doch dann besucht Ise 1923 einen Vortrag des damaligen Bauhausdirektors. Und alles kommt anders, sagt Kapsreiter. "Dieser Vortrag, den sie gehört hat, dieser Mensch Walter Gropius, muss sie so beeindruckt haben, dass sie alles umgeworfen hat. Das war sicher für ihre Familie auch ein Schock. Aber das sagt viel über diese Frau, damals war sie 26. Es hat sicher viel Mut gebraucht, zu sagen, nein, also diesen vorgeschriebenen Weg jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich weiß, dass es sowas gibt wie das Bauhaus, dann lieber das."

Ise und Walter heiraten, Ise zieht nach Weimar. Sie geht vollkommen auf im Bauhaus-Kosmos. Die Idee, gesellschaftliche Begegnung durch Kunst und Design zu ermöglichen, fasziniert sie. In einem Interview stellt sie fest:

"Die Bauhaus-Idee wurde zu meinem zweiten Ich. Wenn man einmal davon infiziert war, hatte es Auswirkung auf jeden Aspekt des Lebens."

Die "PR-Frau" des Bauhaus

Schnell wird Ise Gropius zur "PR-Frau" des Bauhaus. Sie erledigt im Büro die Korrespondenz für ihren Mann, der sie bald "Mrs Bauhaus" nennt: Sie schreibt seine Vorträge, sucht Sponsoren, macht gute Architekturfotos – und hält die Stellung, wenn Walter Gropius in der Welt unterwegs ist. Für Adriana Kapsreiter ist Ise ein Naturtalent.

"Ich hab sehr viele Briefe gelesen. Und die war so charmant, die konnte die Leute um den Finger wickeln. Heute würde man vielleicht sagen, sie war eine Eins-a-Networkerin. Also mit sehr viel Stil und Grandezza. Und so wie sie die Briefe geschrieben hat, also das hätte er alleine sicherlich nicht so hinbekommen."

Die "Sekretärin im Hintergrund"

Ise gilt heute oft als die "Sekretärin im Hintergrund" des Direktors. Doch sie war mehr, sagt Adriana Kapsreiter. "Sie hat Walter sicher sehr viel beraten. Ich kann mir vorstellen, dass die abends im Bett lagen und er hat sie um Rat gefragt ohne Ende. Er hat sie auch wirklich als Partner auf Augenhöhe gesehen, so hat er's aber genannt, Partner auf Augenhöhe, nicht Partnerin auf Augenhöhe, aber immerhin."

Als das Bauhaus 1925 nach Dessau umzieht, gestaltet Ise die Gropiusvilla mit. "Weil sie in Gropius Augen eine moderne Frau war. Ihr ganzer Stil, ihr Auftreten. Das war dann das Lebendige. Also der Architekt, der die kühlen Räume schafft und die Frau, die das dann belebt. Das mag uns heute ein bisschen klischeemäßig vorkommen, aber in dem Fall war das ein tolles Zusammenspiel."

Ise und Walter emigrieren in die USA

Die technikaffine Ise würde man heute wahrscheinlich "early adopter" nennen: In einem Stummfilmvideo präsentiert sie ihre modernen elektrischen Küchengeräte in der Gropiusvilla, die es auf dem normalen Markt noch gar nicht gab.

1928 gibt Walter Gropius die Bauhaus-Leitung ab, das Ehepaar zieht nach Berlin. Nach Angriffen der Nationalsozialisten emigrieren Walter und Ise 1934 erst nach London, vier Jahre später in die USA. Hier erscheint der erste große Bauhaus-Katalog, und Ise arbeitet daran mit. So bleibt Ise Gropius bis zu ihrem Tod 1986, und darüber hinaus, eine echte "Mrs Bauhaus".