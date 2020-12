Serie "Ein Jahr Corona" Geschichten aus der neuen Normalität

Treffen am Bildschirm, das neue Normal. Und doch ein sehnsuchtsvoller Blick aus dem Fenster. (Getty Images / Digital Vision / Alistair Berg)

Das Coronavirus ist ein Stresstest für Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und psychologisch auch für jeden Einzelnen. Ein Reporterteam begleitet unterschiedliche Menschen durch die Zeit der Pandemie und beobachtet, wie sich Lebenswege verändern.

Zu Beginn der Coronapandemie hieß es, Krisen seien Brandbeschleuniger und würden unterschwellige Entwicklungen schneller vorantreiben - im Guten wie im Schlechten. Unternehmen, denen es schon vorher nicht gut ging, geben unter Stress schneller auf. Menschen, die vorher schon anders lebten, anders arbeiteten oder anders sein wollten, nutzen die Situation für eine Veränderung.

Stillstand. Abheben ist für die Unternehmerin Viola Klein in weite Ferne gerückt. (imago / Valentino Bellonix)

Teil 1: Geld, Wut, Verantwortung

Von Lina Verschwele

Die Unternehmerin Viola Klein ist eine der erfolgreichsten Managerinnen Ostdeutschlands. Nach der Wiedervereinigung war sie zunächst arbeitslos, doch Klein berappelte sich schnell und gründete ihr eigenes Software-Unternehmen. Knapp 30 Jahre später hat sie über 200 Angestellte an sechs Standorten. Als Unternehmerin gehörte soziales Engagement für sie immer dazu. In Deutschland fördert sie junge Frauen in der männerdominierten IT-Branche, in Kapstadt eine NGO im Kampf gegen AIDS. Einladungen zu Wohltätigkeitsveranstaltungen nach Kapstadt und New York oder zu einer Party in Spanien: Viola Klein ist ständig unterwegs.

Kurz vor der Coronakrise hat sie ihr Software-Unternehmen verkauft, um etwas Neues aufzubauen. Im März kaufte sie in Dresden noch ein neues Kleid für den nächsten Empfang, ihr Kalender ist voll mit Terminen. Nur wenige Tage später ist alles dicht: Geschäfte, Büros und Grenzen. Im Mai sagt sie, dass sie ihr altes Leben sehr vermisst. Und fügt hinzu: "Aber, dass wir uns da richtig verstehen, die Maßnahmen finde ich alle richtig." Ende Oktober ist dieses Verständnis in Wut umgeschlagen. "Ich habe keine Angst vor dem Virus", sagt sie: "Das Leben an sich ist gefährlich und endet immer mit dem Tod." Sie denkt an die Menschen in Südafrika - und wie zum Trotz organisiert sie nur drei Tage vor dem nächsten Shutdown im Herbst eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit hundert Personen in Dresden.