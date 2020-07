Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. Juli 2020

Serebrennikows Ex-Buchhalterin verurteilt Im umstrittenen Verfahren um den russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow ist auch dessen ehemalige Buchhalterin wegen Betrugs schuldig gesprochen worden.

Nina Masljajewa bekomme eine Strafe von zwei Jahren und drei Monaten Haft, urteilte ein Moskauer Bezirksgericht der Agentur Tass zufolge. Sie müsse jedoch nicht ins Gefängnis, weil ihr unter anderem die Zeit im Hausarrest angerechnet werde, hieß es. Die Buchhalterin hatte den angesehenen Künstler schwer belastet und einen Deal mit der Anklagebehörde geschlossen. Ihr Fall wurde in einem getrennten Verfahren behandelt. Das Gericht hatte vergangene Woche Serebrennikow und drei Mitarbeiter schuldig gesprochen, staatliche Fördergelder veruntreut zu haben. Der auch in Deutschland bekannte Film- und Theatermacher bekam eine Bewährungsstrafe. Zudem müssen er und sein Team die veruntreute Summe zurückzahlen. Serebrennikow hat die Vorwürfe wiederholt bestritten.

Udo Kier unter Anwärtern für Oscar-Akademie Der deutsche Schauspieler Udo Kier (75) kann der Oscar-Akademie beitreten. Der gebürtige Kölner, der im kalifornischen Palm Springs lebt, zählt zu den 819 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband in Beverly Hills mitteilte, stehen unter anderem 15 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 68 Ländern auf der Liste. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Goethe- und Schiller-Archiv hat neuen Direktor Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar hat ab heute mit Marcel Lepper einen neuen Direktor. Er folgt auf Bernhard Fischer, der im Mai nach zehn Jahren an der Spitze von Deutschlands ältestem Literaturarchiv in den Ruhestand gegangen ist. Lepper, der bisher das Literaturarchiv der Berliner Akademie der Künste leitete, war vom Stiftungsrat im April berufen worden. Das 1885 gegründete Goethe- und Schiller-Archiv verwahrt in seinem Gesamtbestand von rund fünf Millionen Blatt mehr als 150 Nachlässe von Schriftstellern, Gelehrten, Philosophen, Komponisten und bildenden Künstlern. Darunter befinden sich auch die Nachlässe Goethes, Schillers, Herders, Wielands, Nietzsches und von Liszt. Hinzu kommen 14 Archive von Verlagen, Vereinen und literarischen Gesellschaften.

US-Komponist Johnny Mandel ist gestorben Der US-Komponist Johnny Mandel, der unter anderem den Titelsong der Erfolgsserie "Mash" geschrieben hat, ist tot. Mandel sei am Montag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Kalifornien gestorben, sagte seine Tochter Melissa der "New York Times". Der 1925 in New York geborene Mandel hatte Musik studiert und spielte vor allem Trompete und Posaune. Er war Mitglied zahlreicher Bands und komponierte, bevor er sich auch der Filmmusik zuwandte. Mandel arbeitete mit Stars wie Count Basie, Frank Sinatra und Chet Baker zusammen und wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet - unter anderem einem Oscar und fünf Grammys.

"Earth Speakr": Ólafur Elíassons App für Kinder Der Konzeptkünstler Ólafur Elíasson hat eine internationale, und interaktive Plattform namens „Earth Speakr entwickelt, die sich speziell an Kinder richtet. Zugang bekommt man über eine kostenlose App. Kindern solle damit ein kreativer Raum geboten werden, um sich spielerisch Gehör auch bei Erwachsenen zu verschaffen, sagte Elíasson im Deutschlandfunk Kultur. Die App wird am 1. Juli freigeschaltet, also am Beginn des deutschen EU-Vorsitzes. Sie ist Elíassons Beitrag zum Kulturprogramm der deutschen Rats-Präsidentschaft.

Städel-Bild löst Rassismus-Debatte im Netz aus Ein Bild aus der Gegenwartssammlung des Frankfurter Städel-Museums hat auf Instagram eine Rassismus-Debatte ausgelöst. Viele Nutzer empfinden das 1981 geschaffene Gemälde "Ziegelneger" des deutschen Künstlers Georg Herold als rassistisch und fordern seine Entfernung. Zu sehen ist auf dem Bild ein schwarzer Mensch, der von drei wütenden Weißen mit einem Ziegelstein beworfen wird. Eine Ampel daneben steht auf Grün. Das Kunstwerk sei nicht einfach, und seine Betrachtung tue weh, aber es sei ein "explizit antirassistisches Kunstwerk", heißt es in der Stellungnahme des Museums. Der Titel "Ziegelneger" erweitere die Drastik der Darstellung um eine bittere Note. Herold arbeite bewusst mit dieser Drastik, um die Betrachter auf staatlich geduldeten Rassismus aufmerksam zu machen. Damit halte er der Gesellschaft den Spiegel vor.

PEN: Asli Erdogan erneut angeklagt Die im Februar vom Vorwurf der Terrorismusunterstützung freigesprochene türkische Autorin Asli Erdogan ist laut Schriftstellervereinigung PEN erneut in ihrem Heimatland angeklagt worden. Die Anklage laute auf "Terrorpropaganda", teilte das deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt mit. Obwohl die offizielle Einspruchsfrist gegen einen Gerichtsbeschluss - und damit gegen den Freispruch vom Februar - eine Woche betrage, fordere nun ein türkischer Staatsanwalt nach vier Monaten, den Fall abermals aufzurollen, heißt es. Bei einem Schuldspruch drohten der 53-Jährigen, die schwer erkrankt sei, bis zu neun Jahre Gefängnis. Asli Erdogan war Kolumnistin einer pro-kurdischen Zeitung. Nach dem Putschversuch 2016 verhaftete die Istanbuler Polizei sie wegen angeblicher "Zerstörung der nationalen Einheit".

US-Regisseur Carl Reiner gestorben Der US-Regisseur Carl Reiner ist tot. Er sei im Alter von 98 Jahren in Los Angeles gestorben, sagte seine Assistentin Judy Nagy dem Branchenmagazin "Variety". Reiner wurde 1922 als Kind österreichischer Einwanderer in New York geboren, wurde Schauspieler und später Regisseur. Große Erfolge feierte er unter anderem mit "Oh Gott..." (1977), "Reichtum ist keine Schande" (1979) und "Solo für 2" (1984). Reiner hatte drei Kinder, einer davon war der Regisseur Rob Reiner, der unter anderem "Harry und Sally" drehte.