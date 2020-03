Samstag, 21. März 2020

Serebrennikow gibt Tipps für Corona-Isolation

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow hat Tipps gegen die Corona-Einöde gegeben. Der 50-Jährige stand anderthalb Jahre unter Hausarrest und sagt nun in einem Video: Das ist die Chance, aus dieser Isolation als völlig neuer Mensch herauszukommen. Serebrennikow rät, Ordnung in das "tägliche Chaos" zu bringen und sich auf das Wesentliche zu besinnen und auf die Menschen, die einem am wichtigsten seien. Der Regisseur empfiehlt unter anderem Sex, Sport, Schreiben, Zeichnen, Sprachenlernen, Kochen und das Lesen dicker Bücher. Serebrennikow inszenierte Anfang März von Moskau aus am Deutschen Theater in Berlin das Stück "Decamerone". Er darf zwar inzwischen wieder an seinem Theater Gogol-Center arbeiten. Die Stadt verlassen darf er aber nicht. Sein Theater musste - wie alle in Moskau - nun wegen des Coronavirus bis 10. April schließen.