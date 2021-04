Kulturnachrichten

Donnerstag, 8. April 2021

Senta Berger berichtet von sexueller Belästigung Die Schauspielerin Senta Berger hat nach eigener Aussage während ihrer Laufbahn mehrfach sexuelle Belästigung erlebt. In einem Interview mit der "Zeit" berichtet die heute 79jährige, der 2004 verstorbene österreichische Schauspieler O. W. Fischer habe versucht, sie zu vergewaltigen - und zwar 1961 bei den Dreharbeiten zu "Es muss nicht immer Kaviar sein". Senta Berger erzählt auch, dass der US-amerikanische Produzent Darryl Zanuck sie in sein Hotelzimmer eingeladen und dann im Bademantel verfolgt habe. Außerdem habe der Schauspieler Kirk Douglas versucht, sie gegen ihren Willen zu küssen. Douglas starb im vergangenen Jahr. Zur "MeeToo"-Bewegung sagte Senta Berger, zwar hätten sich die Geschlechterrollen geändert, es werde aber ihrer Ansicht nach zu viel über Sprache und Gendersternchen und zu wenig über die realen Verhältnisse gesprochen.

Dramaturg Remsi Al Khalisi geht ans Theater Münster Die designierte Intendantin des Theaters Münster, Katharina Kost-Tolmein, hat ihr Leitungsteam zusammengestellt. Das Haus gab bekannt, dass der Dramaturg Remsi Al Khalisi ab Beginn der Spielzeit 2022 / 2023 die Schauspielsparte leiten werde. Al Khalisi hat unter anderem an der Berliner Schaubühne und am Hans-Otto-Theater Potsdam gearbeitet. Derzeit ist er Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am ETA-Hoffmann-Theater Bamberg. Die Tanzsparte am Theater Münster soll die Choreographin Lillian Stillwell übernehmen. Die Oper leitet Intendantin Kost-Tolmein selbst, der amtierende Generalmusikdirektor Golo Berg bleibt in seiner Funktion.

Französische Doku sät Zweifel an Leonardo da Vincis Urheberschaft von "Salvator Mundi" Ein französischer Dokumentarfilm sät neue Zweifel daran, dass das Ölgemälde "Salvátor Mundi" als eines von Leonardo da Vinci geschaffenes Werk gelten kann. Analysen des Pariser Museums "Louvre" seien zu dem Schluss gekommen, dass das Bild zwar in einem Atelier von Vincis entstanden sei, der Meister selbst dazu aber lediglich "beigetragen" habe, heißt es in dem Film. Er soll in der kommenden Woche im französischen Fernsehen gezeigt werden. "Salvátor Mundi" gilt als das teuerste Gemälde der Welt. Es war 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Schon seit langem gibt es Zweifel daran, dass das Werk allein oder hauptsächlich von da Vinci geschaffen wurde.

Holocaustüberlebende Zilli Schmidt bekommt das Bundesverdienstkreuz Bundespräsident Steinmeier zeichnet die Holocaust-Überlebende Zilli Schmidt mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Steinmeier dankte der 96-Jährigen in einem handschriftlichen Brief für ihr Engagement als Zeitzeugin. Sie habe vom Leid der Sinti und Roma unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft berichtet, heißt es darin. Auch heute sei Schmidt als unerschütterliche Kämpferin gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus zu erleben. Zilli Schmidt überlebte die Lager Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau und das sogenannte "Zigeunerlager" im böhmischen Lety, in das viele Roma deportiert wurden. In diesem Lager wurden mehr als 1.300 Menschen festgehalten, von denen ein Viertel die Internierung nicht überlebte.